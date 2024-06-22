"1000 і 1 емоція": Ребрик звеселила мережу кумедними фото 6-річної доньки

Юлія Леськова 22 червня, 11:50

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик похизувалася новими фото своєї середньої доньки, 6-річної Поліни.

Світлинами Лілія поділилася у своєму Instagram.

На кадрах дівчинка позує перед фотографом у салатовому костюмі та корчить смішні гримаси. Також вона знімкувалася в обіймах мами.

Лілія Ребрик з донькою Поліною

Днями Лілія показала Поліну з рожевими пасмами волосся


Лілія Ребрик обіймає доньку Поліну

Мамина доця

"1000 і 1 емоція Поліни Андріївни. А ви сьогодні яка Поліна? P.S. Перегляд цього відео гарантовано підіймає настрій, всупереч всім обставинам. Усміхніться", - написала Ребрик під слайд-шоу.

Донька акторки та телеведучої Лілії Ребрик

Поліна вміє показати емоції

Середня донька Лілії Ребрик та Андрія Дикого

Ребрик частенько хизується доньками у соцмережах

Донька Лілії Ребрик позує для фото


Фото Наталія Царук

Нагадаємо, у 43-річної Лілії Ребрик є ще дві доньки: 11-річна Діана та трьохмісячна Аделіна.

Як відомо, Ребрик в шлюбі зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким вже 12 років.

Також якось Лілія розповідала, чи залучає старших доньок до догляду за молодшою.

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Лілія Ребрик
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