"Моя бебічка": ексневістка Ющенка кумедними фото привітала його онуку з 14-річчям

Юлія Леськова 10 березня, 10:44

Колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка та сестра телеведучої Маші Єфросиніної, Ліза привітала свою доньку Варю з 14-річчям та показала її кумедні фото.

"Щасливих солодких 14, моя бебічка. Ти та, про кого я завжди мріяла. Живи, сяй, люби. А ми будемо виконувати всі твої мрії", - написала Ліза Ющенко.

Фото Instagaram Лізи Ющенко

Варя - копія своєї мами

Варя - копія своєї мами

Фото Instagram Лізи Ющенко
До речі, Маша Єфросиніна майже не спілкується з Лізою

До речі, Маша Єфросиніна майже не спілкується з Лізою

Фото Instagram Лізи Ющенко

Нагадаємо, Ліза після розлучення із сином Віктора Ющенка, Андрієм залишилася на його прізвищі.

Вона вийшла заміж вдруге за російського бізнесмена, ім'я якого досі приховує.

Як відомо, сестра Маші Єфросиніної частенько їздить до РФ навіть після початку повномасштабного вторгнення й, за чутками, має там бізнес.


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