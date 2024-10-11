Персиковий чай, м'ясце і спаржа: Lizzo показала свій денний раціон, на якому стрімко худне

Lizzo показала, чим ласує впродовж дня фото з Instagram

Американська реперка і ексвегетаріанка Lizzo показала, чим харчується протягом дня задля схуднення.

Відео з переліком продуктів і страв 36-річна зірка запостила у своєму Instagram.

Реперка починає свій день з води із додаванням лимону, омлету з білків, хешбраунів (оладки з тертої картоплі - ред.) з цвітної капусти та фруктів.

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Пізніше, протягом дня авторка хіта "Truth Hurts" насолоджується водою з бамії (однорічна трав'яна рослина роду бамія родини мальвових, що вирощується людиною як овочева культура - ред.) і загорнутим у листя салату гострим курячим м’ясом із великою кількістю гірчиці і домашнім персиковим чаєм.

Зірка зволожує водночас свій організм, обличчя та волосся. Гідратація, коли тобі трохи за 30

Свіжий і корисний обід Lizzo

Lizzo завершує свій день смаженою куркою з морквою та спаржею.

Реперка також додала закадровий голос у відео, в якому пояснила, що вирішила повернути м’ясо у свій раціон під час поїздки до Японії.

"Коли я приїхала в Японію, була в захваті від того, наскільки їхня їжа чиста та смачна. Я насолоджувалася свіжими суші та пухкими яйцями й була вражена тим, наскільки добре почувалося моє тіло наступного дня", — сказала вона.

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"Після тестів і досліджень я з’ясувала, що тваринні білки допомогли мені мати більше енергії, схуднути і впоратися із затуманеною свідомістю", — поділилася вона.

"Це дієта, яка допомогла мені досягти моїх цілей і почуватися добре у своєму тілі", - додала реперка.

Однак, володарка "Греммі" зазначила, що вона все ще вважає веганську дієту "найздоровішою дієтою" і прагне одного дня стати "сироїдною веганкою на лужній дієті (лужна дієта заснована на теорії, за якою низький pH (кислотність) тіла може бути шкідливою для здоров’я, а високий pH (лужність) є захисним. Шкала pH надає речовинам (в цьому випадку продуктам) значення від 1 до 14. Значення вищі за 7 – лужні, а нижче – кислотні - ред.).

"Робіть те, що найкраще підходить вам в теперішній момент у житті. Єдине, що має значення — це ваше щастя, і якщо ви щасливі, я теж щаслива", - звернулася до фанатів реперка.

Нагадаємо, у вересні Lizzo хизувалася результатами свого схуднення та жартувала над хейтерами, які звинувачували її у використанні препарату "Оземпік".