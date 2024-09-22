Не "Оземпік": Lizzo вразила результатами схуднення і розказала, як їй це вдалося

Фото з Instagram Lizzo

36-річна американська реперка Lizzo, яку колишні працівниці звинуватили у харасменті, расизмі та фетшеймінгу, похизувалася результатами свого схуднення та пожартувала над хейтерами, які звинуватили її у використанні препарату "Оземпік".

Відео вона показала у своєму Instagram.

Виконавиця показала ролик, на якому спершу позує на камеру у купальнику до схуднення, а потім у сірому боді. До речі, результат схуднення реперки дуже помітний.

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Ось такий вигляд мала реперка до схуднення

Здається, виконавиця задоволена результатом

Щоправда, деякі користувачі запідозрили, що Lizzo худне за допомогою препарату "Оземпік". Таке обвинувачення зірка відкинула і записала відео-відповідь.

"Коли після 5 місяців фізичних навантажень та дефіциту калорій ти отримуєш звинувачення у прийомі Оземпіку", - написала реперка

Нагадаємо, реперка Lizzo заперечила звинувачення колишніх працівниць у свій бік та хаявила, що не дозволить "інциденту затьмарити все хороше, що зробила".

Як відомо, виконавиця до схуднення не соромилася хизуватися своїм тілом.