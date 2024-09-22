Не "Оземпік": Lizzo вразила результатами схуднення і розказала, як їй це вдалося
36-річна американська реперка Lizzo, яку колишні працівниці звинуватили у харасменті, расизмі та фетшеймінгу, похизувалася результатами свого схуднення та пожартувала над хейтерами, які звинуватили її у використанні препарату "Оземпік".
Відео вона показала у своєму Instagram.
Виконавиця показала ролик, на якому спершу позує на камеру у купальнику до схуднення, а потім у сірому боді. До речі, результат схуднення реперки дуже помітний.
Щоправда, деякі користувачі запідозрили, що Lizzo худне за допомогою препарату "Оземпік". Таке обвинувачення зірка відкинула і записала відео-відповідь.
Нагадаємо, реперка Lizzo заперечила звинувачення колишніх працівниць у свій бік та хаявила, що не дозволить "інциденту затьмарити все хороше, що зробила".
Як відомо, виконавиця до схуднення не соромилася хизуватися своїм тілом.