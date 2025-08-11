Рожеве бікіні та ботфорти з мереживом: Лобода показала фрагменти свого серпня

Співачка Світлана Лобода похизувалася бюстом у рожевому купальнику.

У своєму Instagram 42-річна зірка також оприлюднила допис, де зібрала фото різних моментів життя, зокрема - з відпустки і зйомок.

На фото Світлана показалася у декольтованій сорочці, у ботфортах та в екстраміні.

Схоже, на знімку співачка з мінімальним мейком

"Зйомки, тури, трохи відпочинку в серпні. Улюблена пора зараз", - підписала знімки Лобода.

Світлана любить епатаж та зухвалі зйомки

Нагадаємо, минулого року зірка перенесла операцію через травму, яка сталася під час зйомок її кліпу.