Лобода в аквамариновій сукні відомого кутюр'є посвітила стегнами на вулицях Парижа. Фото

Слідом за своєю колегою Вірою Брежнєвою підкорювати модний Париж взялася і Світлана Лобода.

Артистка завітала на показ ливанського модельєра Зухайра Мурада 10-го липня в рамках Паризького тижня моди та попозувала в розкішній сукні в від нього.

Компанію Світлані склав давній друг, грузинський дизайнер Бічолла.

Лобода взялася підкорювати модний Париж? Фото з Instagram @nicknaida

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Для модного виходу Лобода обрала напівпрозору сукню аквамаринового кольору, яка відкривала стегна і ноги та підкреслювала талію і бюст.

Світлана виглядала розкішно

На фото, які Світлана розмістила в Instagram, вона також показала обійми з самим Мурадом.

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Світлана зловила модний паризький вайб

Нагадаємо, в березні Лобода виступала в Парижі, і на ній теж було вбрання від Zuhair Murad.