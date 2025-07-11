Лобода в аквамариновій сукні відомого кутюр'є посвітила стегнами на вулицях Парижа. Фото

Тамара Кудрявченко - 11 липня, 12:30

Слідом за своєю колегою Вірою Брежнєвою підкорювати модний Париж взялася і Світлана Лобода. 

Артистка завітала на показ ливанського модельєра Зухайра Мурада 10-го липня в рамках Паризького тижня моди та попозувала в розкішній сукні в від нього. 

Компанію Світлані склав давній друг, грузинський дизайнер Бічолла. 

Світлана Лобода в сукні від Зухайра Мурада

Лобода взялася підкорювати модний Париж?

Фото з Instagram @nicknaida

Лобода з Бічоллою в Парижі

До повномасштабної війни Бічолла був постійним гостем у Києві

Для модного виходу Лобода обрала напівпрозору сукню аквамаринового кольору, яка відкривала стегна і ноги та підкреслювала талію і бюст. 

Світлана виглядала розкішно

Світлана виглядала розкішно

На фото, які Світлана розмістила в Instagram, вона також показала обійми з самим Мурадом. 

Схоже, автор сукні оцінив вибір Лободи

Схоже, автор сукні оцінив вибір Лободи

Лобода обіймається з дизайнером Мурадом

Співачка, певно, не вперше вдягає плаття від Мурада, які коштують по кілька тисяч євро

Світлана зловила модний паризький вайб

Світлана зловила модний паризький вайб

Нагадаємо, в березні Лобода виступала в Парижі, і на ній теж було вбрання від Zuhair Murad

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