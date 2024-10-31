Сестра Кейт Мосс розповіла, скільки заробляє на OnlyFans та чому збирається кинути

Лотті Мосс не лише модель, а ще й знімається для OnlyFans Фото з Instagram

Молодша сестра британської супермоделі Кейт Мосс, теж модель Лотті Мосс зізналася, що планує піти з платформи OnlyFans.

Про це вона розказала Daily Mail та пояснила, чому хоче прийняти таке рішення.

Лотті Мосс частенько співпрацює з відомими брендами та встигла зробити собі ім’я у світі моди. Але у 2021 році молодша з Мосс спробувала себе у новому амплуа, почавши створювати контент для дорослих на OnlyFans.

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Лотті і в Instagram постить пікантні фото

Лотті не соромилась не тільки оголювати тіло, але й обговорювати тему заробітку на пікантній платформі.

"Я думаю, що це трохи грубо – говорити про гроші, але я чудово заробляю на життя, і мені пощастило, що я справді люблю робити щось подібне", - казала вона.

Інфлюенсерка раніше розповідала New Magazine, що за місяць може заробити близько $40 000. Але, за її словами, вона готова піти далі.

"Гадаю, що врешті-решт я покину OnlyFans, не через когось, а через те, що я виростаю з цього. Я стаю жінкою", - зауважила 26-річна модель та уточнила, що планує зосередитись на телебаченні та своєму подкасті про моду та стиль життя.

А ще дівчина полюбляє епатувати публіку сороміцьким вбранням

Крім того, Мосс зізналася, що зараз не має хлопця:

"Я вільна. Я щойно закінчила стосунки і просто розважаюся та зосереджуюсь на собі".

До слова, кілька днів тому ще одна відома модель OnlyFans оголосила, що іде з платформи.

Нагадаємо, нещодавно Лотті Мосс загриміла до лікарні з передозуванням "Оземпіком".