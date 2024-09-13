"Найстрашніше, що колись зі мною траплялося": сестра Мосс загриміла до лікарні з передозуванням "Оземпіком", який придбала нелегально

Однією з зірок, що спробували на собі дію нашумілого препарату "Оземпік", аби схуднути, стала британська модель Лотті Мосс. І її досвід - вкрай негативний та навіть лякаючий.

Застерегти інших від своєї помилки 26-річна сестра Кейт Мосс вирішила, чесно розказавши про це в подкасті Dream On, пише People. Не стала дівчина приховувати й того, що дістала препарат нелегально.

"Я не збираюся вам брехати, люди. Я таки його ("Оземпік") спробувала. Кілька місяців тому я була незадоволена моєю вагою. В мене була подруга, яка мала змогу дістати його мені. Це було нелегально. Він був від лікаря, але це було не так, що ти приходиш до лікаря на прийом і він тобі його виписує, вимірює твій тиск і бере аналізи, адже саме це потрібно, коли ти приймаєш щось на кшталт "Оземпіку"", - розказала Лотті.

Реклама:

Лотті була незадоволена своєю вагою і вирішила швиденько вирішити проблему за допомогою нашумілого препарату

Зі слів Мосс, важила вона на той момент близько 50 кілограмів та гадки не мала, що препарат призначений для лікування пацієнтів зі значно більшою вагою.

"Це було найгірше рішення, яке я колись приймала, тож якщо це стане комусь попередженням, будь ласка, якщо ви думаєте зробити це, то не робіть. Воно того не варте. Я би радше померла, ніж колись зробила би це ще раз", - заприсяглася Лотті.

Як пригадала дівчина, вона ніколи не почувалася так погано, як у ті два тижні ін'єкцій "Оземпіку". На додачу до нездорового зниження ваги в неї спостерігалися запаморочення та блювання.

"Одного дня я відчула себе дуже погано. Я сказала подрузі: "Я зовсім не можу втримати в собі воду. Не можу втримати жодної їжі, рідини, нічого. Мені треба до лікарні. Мені дуже погано"", - розповіла Лотті.

26-річна Мосс закликає не повторювати її помилки

О 3-ій годині ночі модель опинилася в відділенні невідкладної допомоги. На щастя, вона вже перебувала у лікарні, коли в неї через зневоднення почалися судоми, і їй змогли допомогти. Мосс пояснили, що вона ще й вводила собі некоректну дозу препарату.

"Чесно, це було найстрашніше, що колись зі мною в житті траплялося", - зізналася Лотті.

Дівчина сподівається, що її досвід стане комусь уроком.

Модель зрештою опинилася у лікарні

"Він ("Оземпік") від діабету, не для схуднення, правда", - наголосила вона.

Нагадаємо, блогерка Анна Алхім розказувала, як, терплячи "пекельний біль" худла на "Оземпіку". Використання "диво-препарату" також закидали Лані Дель Рей, Кайлі Дженнер та навіть Дональду Трампу.



