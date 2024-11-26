Із праскою в руках та в обіймах 28-річного коханого: Мадонна епатажно завітала на матч доньок-близнят

Марія Мельник 26 листопада, 14:15
Cпівачка Мадонна у шапці крокує до доньок

Королева епатажу і любляча мама Мадонна

фото з Instagram

Співачка Мадонна продовжує спростовувати інсайдерську інформацію про розрив стосунків з 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом.

В Instagram 66-річна зірка показала, як разом з коханим відвідала футбольний матч своїх доньок-близнят, Стелли та Естер.

"Бути мамою футболістів... Не давайте мені праску і напій одночасно!", - з іронією підписала фото Мадонна.


Мадонна з праскою і алкоголем
Фото Мадонни замість тисячі слів про неї
Мадонна з Акімом на футбольному матчі

Хейтери скажуть постановка

Мадонна на футболі

Придумайте назву для фото

Діти Мадонни на футбольному матчі

Мама спостерігає за спортивними успіхами доньок і прийшла підримати їх на футбольний матч

П-підтримка

П-підтримка

Мадонна зі Стеллою і Естер

Стеллу та Естер зірка удочерила у Малаві

Мадонна з Акімом і напоєм в термосі

Як гадаєте, що в термосі у парочки?

Погляд зірки дещо лякає

Погляд зірки дещо лякає

Нагадаємо, кілька тижнів тому за інформацією від близького до знаменитої співачки джерела стало відомо, що Мадонна та Акім розійшлися через "різні інтереси". Однак вже за тиждень зірка показувалася в обіймах з Моррісом, чим спростувала чутки про розрив.

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На тлі чуток про розрив: Мадонна показалася в обіймах 28-річного бойфренда. Фото

Мадонна
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