Із праскою в руках та в обіймах 28-річного коханого: Мадонна епатажно завітала на матч доньок-близнят

Королева епатажу і любляча мама Мадонна фото з Instagram

Співачка Мадонна продовжує спростовувати інсайдерську інформацію про розрив стосунків з 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом.

В Instagram 66-річна зірка показала, як разом з коханим відвідала футбольний матч своїх доньок-близнят, Стелли та Естер.

"Бути мамою футболістів... Не давайте мені праску і напій одночасно!", - з іронією підписала фото Мадонна.

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Нагадаємо, кілька тижнів тому за інформацією від близького до знаменитої співачки джерела стало відомо, що Мадонна та Акім розійшлися через "різні інтереси". Однак вже за тиждень зірка показувалася в обіймах з Моррісом, чим спростувала чутки про розрив.