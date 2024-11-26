Із праскою в руках та в обіймах 28-річного коханого: Мадонна епатажно завітала на матч доньок-близнят
Співачка Мадонна продовжує спростовувати інсайдерську інформацію про розрив стосунків з 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом.
В Instagram 66-річна зірка показала, як разом з коханим відвідала футбольний матч своїх доньок-близнят, Стелли та Естер.
"Бути мамою футболістів... Не давайте мені праску і напій одночасно!", - з іронією підписала фото Мадонна.
Нагадаємо, кілька тижнів тому за інформацією від близького до знаменитої співачки джерела стало відомо, що Мадонна та Акім розійшлися через "різні інтереси". Однак вже за тиждень зірка показувалася в обіймах з Моррісом, чим спростувала чутки про розрив.
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