Мадонна розійшлася з 28-річним бойфрендом: інсайдер назвав ймовірну причину

Схоже, 66-річна американська співачка Мадонна більше не перебуває у стосунках з 28-річним Акімом Моррісом.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією від близького до знаменитої співачки джерела, пара тихо розійшлася наприкінці жовтня. Це було за кілька місяців після того, як Мадонна публікувала в Instagram фото з їхнього святкування 4-го липня.

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Хоча на знімках вони ніжно обіймалися, а на одному з фото його рука навіть була на її грудях, уважні фанати могли помітити, що Морріс не був присутній, коли Мадонна ходила голосувати кілька днів тому в Нью-Йорку разом зі своєю 28-річною дочкою Лурдес.

Мадонна та її, ймовірно, вже колишній хлопець

"Мадонна зіткнулася з тією ж проблемою з цим бойфрендом, як і з усіма її останніми чоловіками", — розповіло близьке до співачки джерело.

"Вік став проблемою. Вони з різних поколінь. Мадонна відчувала, що Акім задивлявся на інших, бо так і було", - йдеться у коментарі.

Крім того, коли їхнє активне життя з численними подорожами сповільнилося, між ними також стало менше інтересу:

"Коли припинилися подорожі, зникла і та хвилююча енергія".

Втім, схоже, що розрив не був дуже драматичним.

"Насправді їхні стосунки просто вичерпали себе, і між ними немає образ чи драм. Просто настав час їм піти кожному своєю дорогою. Акім тепер живе на острові, а Мадонна, як відомо, у своїх апартаментах на Верхньому Іст-Сайді, працюючи над біографічним фільмом", - поділилося джерело.

Нагадаємо, Акім Морріс 28-річний футболіст родом з Ямайки.

Експара познайомилася ще в 2022-му році, коли знімалися для журналу Paper. Цікаво, що в тій фотосесії брав участь і тодішній хлопець співачки, модель Ендрю Дарнелл.

Зі своїм попереднім ексом, 30-річним боксером Джошем Поппером зірка розійшлася в травні.