На тлі чуток про розрив: Мадонна показалася в обіймах 28-річного бойфренда. Фото

Особисте життя 66-річної Мадонни досі бурхливе

Схоже, інсайдерська інформація про те, що Мадонна розійшлася зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом, виявилася трішки перебільшеною.

Адже 66-річна попзірка знову показалася в обіймах молодика на фото в Instagram.

Розмірковуючи про свій творчий шлях, який ніколи їй легко не давався, та про те, чи варто їй зняти серіал або фільм про своє життя, співачка виклала добірку фото. На одному з кадрів вона сидить на руках Акіма Морріса.

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Роман триває?

Це саме фото Акім запостив і в свій Instagram.

Нагадаємо, про роман Мадонни і ямайського футболіста стало відомо ще в серпні. Акім виявився ще молодшим за попереднього хлопця попікони.