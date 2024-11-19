На тлі чуток про розрив: Мадонна показалася в обіймах 28-річного бойфренда. Фото
Схоже, інсайдерська інформація про те, що Мадонна розійшлася зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом, виявилася трішки перебільшеною.
Адже 66-річна попзірка знову показалася в обіймах молодика на фото в Instagram.
Розмірковуючи про свій творчий шлях, який ніколи їй легко не давався, та про те, чи варто їй зняти серіал або фільм про своє життя, співачка виклала добірку фото. На одному з кадрів вона сидить на руках Акіма Морріса.
Це саме фото Акім запостив і в свій Instagram.
Нагадаємо, про роман Мадонни і ямайського футболіста стало відомо ще в серпні. Акім виявився ще молодшим за попереднього хлопця попікони.
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