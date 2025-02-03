"Ранок був скаженим": Чмерковський замилував мережу фото з трьома синами в однакових піжамах

Хореограф і колишній "Холостяк" Макс Чмерковський потішив підписників рідкісним сімейним фото. 45-річний танцівник поділився кадрами, зробленими у власному будинку в США, який нещодавно опинився під загрозою пожежі.

На знімку багатодітний батько розташувався на дивані разом зі своїми трьома синами — 8-річним Шай-Олександром, однорічним Ріо та 6-місячним Міланом-Максимом.

Малюки були вдягнені в однакові піжами. До них також приєднався домашній улюбленець.

Танцівник показав сімейну ідилію з дітьми Фото Instagram

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"Досі не знаю, як це все сталося, але я такий щасливий, що це сталося! Ранок був скаженим, і ці однакові піжами - абсолютна випадковість", - пожартував Макс.

Зірковий тато розважає своїх синів Фото Instagram

Шанувальники засипали танцівника компліментами, захоплюючись його турботливим вихованням.

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID писав про історію кохання Макса Чмерковського і його дружини Пети Маргатройд.