Чмерковський та його дружина попозували з трьома синочками для затишного фото

Марія Ткаченко 29 листопада, 17:00
Макс Чмерковський та Пета Маргатройд
Фото з Instagram Чмерковського

Герой першого українського "Холостяка", хореограф Максим Чмерковський, його дружина Пета Маргатройд і трійко синів засвітилися на спільному фото.

Воно увійшло у затишну святкову добірку з нагоди Дня подяки, якою жінка поділилася у Instagram.

На сімейному фото між Максом та Петою сидить їхній первісток, 7-річний Шай. У мами на колінах вмостився середній син, півторарічний Ріо, тато ж тримає молодшого, 4-місячного Мілана.


Макс Чмерковський і його родина

Багатодітна родина в зборі

Макс Чмерковський і його третій син

Молодшому сину Пети й Макса 4 місяці

Дружина Чмерковського Пета Маргатройд

Маргатройд народила третю дитину за 47 секунд

Діти Макса Чмерковського

Шай бавить Ріо

Сини Чмерковського
Мілан теж добре проводить час із Шаєм

Нагадаємо, ТаблоID писав про історію кохання Чмерковського та Маргатройд, а також як склалися долі інших "Холостяків".

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