Чмерковський та його дружина попозували з трьома синочками для затишного фото

Герой першого українського "Холостяка", хореограф Максим Чмерковський, його дружина Пета Маргатройд і трійко синів засвітилися на спільному фото.

Воно увійшло у затишну святкову добірку з нагоди Дня подяки, якою жінка поділилася у Instagram.

На сімейному фото між Максом та Петою сидить їхній первісток, 7-річний Шай. У мами на колінах вмостився середній син, півторарічний Ріо, тато ж тримає молодшого, 4-місячного Мілана.

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Нагадаємо, ТаблоID писав про історію кохання Чмерковського та Маргатройд, а також як склалися долі інших "Холостяків".