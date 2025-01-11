"Дуже страшно, просто поблизу": Чмерковський показав, як вогонь підступає до його будинку у США

Фото з Instagram Максима Чмерковського

Герой першого "Холостяка", хореограф Максим Чмерковський, який зі своєю дружиною-танцівницею Петою Маргатройд та трьома дітьми проживає у США, налякав мережу кадрами, як вогонь від масштабних пожеж у Лос-Анджелесі повільно наближається до їхнього будинку.

Макс у своїх сторіс показав вид з вікна їхньої спальні, на яких видно заграву від вогню.

"Це той самий вогонь Пасіфік-Палісейдс, який за два дні змогли локалізувати на 9%", - написав він.

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На відео Чмерковський зазначає, що це дуже жахливе видовище.

"Це вид з нашого вікна у спальні. Воно дуже масштабно, дуже страшно, просто поблизу. Дідько!" - сказав хореограф.

До речі, колишня Чмерковського та перша переможниця "Холостяка" Саша Шульгіна через пожежі у США евакуювалася з дому разом з дітьми

Раніше у своєму Instagram дружина Чмерковського, Пета розповідала, що вони знаходяться практично в епіцентрі масованих пожеж.

"Ми умовно в епіцентрі, вогонь оточив наш регіон", - додала вона.

Дружина українця також зазначила, що вони б не хотіли покидати свій будинок, у якому мають багато цінних спогадів, однак на найближчий час передавали сильний вітер, тому родина уважно стежила за новинами.

Наразі невідомо, чи евакуювалася родина зі свого будинку

Нагадаємо, масштабним вогнем, який вирує у Лос-Анджелесі, вже зруйновані будинки Періс Хілтон та Ентоні Хопкінса.

А принц Гаррі та його дружина Меган Маркл запропонували свій будинок, як прихисток для евакуйованих від пожежі друзів.