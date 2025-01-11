"Дуже страшно, просто поблизу": Чмерковський показав, як вогонь підступає до його будинку у США

Юлія Леськова 11 січня, 11:57
Максим Чмерковський та Пета Маргатройд на фото
Фото з Instagram Максима Чмерковського

Герой першого "Холостяка", хореограф Максим Чмерковський, який зі своєю дружиною-танцівницею Петою Маргатройд та трьома дітьми проживає у США, налякав мережу кадрами, як вогонь від масштабних пожеж у Лос-Анджелесі повільно наближається до їхнього будинку.

Макс у своїх сторіс показав вид з вікна їхньої спальні, на яких видно заграву від вогню.

"Це той самий вогонь Пасіфік-Палісейдс, який за два дні змогли локалізувати на 9%", - написав він.


На відео Чмерковський зазначає, що це дуже жахливе видовище.

"Це вид з нашого вікна у спальні. Воно дуже масштабно, дуже страшно, просто поблизу. Дідько!" - сказав хореограф.

Максим Чмерковський показав вогонь з вікна спальні

До речі, колишня Чмерковського та перша переможниця "Холостяка" Саша Шульгіна через пожежі у США евакуювалася з дому разом з дітьми

Раніше у своєму Instagram дружина Чмерковського, Пета розповідала, що вони знаходяться практично в епіцентрі масованих пожеж.

"Ми умовно в епіцентрі, вогонь оточив наш регіон", - додала вона.

Дружина українця також зазначила, що вони б не хотіли покидати свій будинок, у якому мають багато цінних спогадів, однак на найближчий час передавали сильний вітер, тому родина уважно стежила за новинами.

Максим Чмерковський з дружиною і молодшим сином

Наразі невідомо, чи евакуювалася родина зі свого будинку

Нагадаємо, масштабним вогнем, який вирує у Лос-Анджелесі, вже зруйновані будинки Періс Хілтон та Ентоні Хопкінса.

А принц Гаррі та його дружина Меган Маркл запропонували свій будинок, як прихисток для евакуйованих від пожежі друзів.

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