"Настрій кожного понеділка": MamaRika насмішила виразом обличчя 3-річного сина. Фото

Тамара Кудрявченко 2 грудня, 15:30

Виявляється, не лише дорослі недолюблюють понеділки. Серед дітей теж є такі випадки, адже для багатьох з них початок тижня означає відвідування садочку чи початкової школи.

Співачка MamaRika на прикладі свого 3-річного сина Давіда продемонструвала, як виглядає настрій понеділка.

Коли малюк, який нещодавно почав ходити в садочок, сидів у машині, артистка зробила кілька світлин його незадоволеного личка і запостила у сторіс Instagram.

Сина Мамаріки

3-річний Давід уже не любить понеділки


"Мій mood (настрій - ред.) кожного понеділка", - пожартувала Настя (справжнє ім'я співачки).

MamaRika син Давід

Усі ми сьогодні трішки Давід

Нагадаємо, у березні, коли Давіду було 2,5 роки, MamaRika показувала його першу в житті професійну стрижку.

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MamaRika
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