"Ми потонули, того не усвідомлюючи": MamaRika зі сльозами на очах зізналася Єфросиніній, чи вдалося подолати кризу в шлюбі

MamaRika відверто розповіла про кризу 10-ти років у їхніх з чоловіком стосунках

У квітні цього року співачка MamaRika приголомшила новиною про те, що вони з чоловіком, шоуменом Сергієм Середою проходять через кризу стосунків і перебувають на межі розриву.

Подружжя навіть зняло про це кліп, чим тоді навело на думку, що все це лише заради хайпу.

Утім, 24-го вересня вийшло інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому Настя (справжнє ім'я MamaRika) зі сльозами на очах розказала, чи вдалося їм із коханим подолати проблеми та повернутися до початкових почуттів.

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І вперше Анастасія так детально розповіла, з чого все починалося.

"Ми досі в процесі впорання, якщо так можна сказати. Насправді, це дуже болюча тема. Впливає все. Впливають останні три роки повномасштабки, це дуже підриває психіку. Це не відбувається в один момент. Ми повернулися з Таїланду, і через тиждень почався карантин. І з того моменту почався якийсь дивний двіж", - пригадує Настя.

35-річна Анастасія каже, що останні 3-4 роки живе як в тумані

"У мене була дуже важка вагітність паралельно з ковідом. З перших тижнів. Загрози викиднів, вічне збереження дитини. У мене таке враження, що я живу в тумані з моменту, коли я побачила дві смужки. Відтоді у мене постійні випробування у житті, це правда. Відсутність роботи, ти себе накручуєш, щось там заробляєш, пробуєш випливати з цих всіх історій.

Потім починається повномасштабна війна, коли моєму сину 6 місяців, бляха. Я з грудним молоком. І ти не розумієш, як жити, куди іти, як в цьому житті давати раду... І в якийсь момент твоя точка доходить вже до максималки, коли ти вже легко говориш чоловіку ті слова, які раніше на емоціях боявся сказати. Ти навіть не усвідомлюєш, що можеш образити. Переходяться якісь межі, яких ти дотримувався раніше", - зізналася співачка.

Вагітність і поява дитини стали теж випробуваннями для Насті і Сергія

"Твій психічний стан стає неконтрольованим. А в тебе маленька дитина. А діти - це теж випробування для будь-якої пари. Діти - це найбільше радість, але й найбільше випробування. Ви ж не бачите 90 відсотків нашого життя в соцмережах. У нас дуже емоційний син. Уяви мене, тільки помнож на 10. І в якийсь момент оця криза 10 років... Я навіть, бляха, не розумію, як ми до неї прийшли. Ми просто потонули, того не усвідомлюючи. Я не розумію, в який момент ми стали спати спина до спини. Чому це відбувається так різко?" - запитала Настя і не змогла стримати сліз.

Говорячи про кризу в шлюбі, MamaRika розплакалася

"Це дупа повна. Тому що ми не можемо вийти з цього і досі там. Воно краще, воно зараз краще, але мені здається, що в тому психічному стані, в якому ми всі зараз, ми вже ніколи не повернемо оте перше відчуття. Я завжди хвилююся, що ми типу дорослі, десь на щось закриваємо очі і боїмося сісти поговорити так як є і повернути ці відчуття перші. Я дуже хвилююся, що ми не зможемо це повернути", - зізналася MamaRika.

Анастасія та Сергій Середа цього року відзначають 5-річчя шлюбу, який нині далекий від ідеалу, але пара над цим працює

На це Єфросиніна, яка свого часу теж пережила серйозну кризу шлюбу і ледь не розійшлася з чоловіком назавжди, сказала, що поки Настя буде вірити в можливість повернення початкових почуттів, вона не вийде з кризи. Бо треба прийняти цю реальність і кохану людину в ній. Або не прийняти і йти далі.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika з чоловіком зняла романтичний кліп у своєму місці сили.