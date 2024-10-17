"Беруся за себе": MamaRika у рожевому бодіс'юті показала свої "зайві" кіло

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) показала "пару набраних кіло".

Схоже, щоби підписники краще розгледіли їх, 35-річна виконавиця одягнула обтисле яскраве вбрання.

"Гьорлз, беруся за себе, бо відпустка плюсанула пару кг. Знову пішла на стратосферу", - поділилася Анастасія.

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І хоча Анастасія скаржиться на зайві кіло, вона точно виглядає, як реклама стратосфери "після", а не "до" скрін з Instagram

Як відомо, Середа не з тих, хто байдуже ставиться до свого тіла. У серпні 2021-го Анастасія народила сина Давіда від чоловіка Сергія Середи. Раніше вона міркувала про (не)прийняття свого тіла та способи його вдосконалення.

До речі, у січні цьогоріч Анастасія наважилася на мамопластику.