"Беруся за себе": MamaRika у рожевому бодіс'юті показала свої "зайві" кіло

Марія Мельник 17 жовтня, 14:00
Анастасія Середа у майці
фото natalia_dudych

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) показала "пару набраних кіло".

Схоже, щоби підписники краще розгледіли їх, 35-річна виконавиця одягнула обтисле яскраве вбрання.

ьорлз, беруся за себе, бо відпустка плюсанула пару кг. Знову пішла на стратосферу", - поділилася Анастасія.


MamaRika показала зайві кіло

І хоча Анастасія скаржиться на зайві кіло, вона точно виглядає, як реклама стратосфери "після", а не "до"

скрін з Instagram

Як відомо, Середа не з тих, хто байдуже ставиться до свого тіла. У серпні 2021-го Анастасія народила сина Давіда від чоловіка Сергія Середи. Раніше вона міркувала про (не)прийняття свого тіла та способи його вдосконалення.

До речі, у січні цьогоріч Анастасія наважилася на мамопластику.

Читайте також:

"Кажани": MamaRika з чоловіком зняли вайбове романтичне відео в своєму місці сили

"Який кайф": MamaRika у спортлуці блиснула пресом та похизувалася стрункими ніжками. Фото

"Це повний кабздєц": Джамала, Огнєвіч та MamaRika прокоментували гучний секс-скандал з P.Diddy

MamaRika
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів