"Беруся за себе": MamaRika у рожевому бодіс'юті показала свої "зайві" кіло
Співачка MamaRika (Анастасія Середа) показала "пару набраних кіло".
Схоже, щоби підписники краще розгледіли їх, 35-річна виконавиця одягнула обтисле яскраве вбрання.
"Гьорлз, беруся за себе, бо відпустка плюсанула пару кг. Знову пішла на стратосферу", - поділилася Анастасія.
Як відомо, Середа не з тих, хто байдуже ставиться до свого тіла. У серпні 2021-го Анастасія народила сина Давіда від чоловіка Сергія Середи. Раніше вона міркувала про (не)прийняття свого тіла та способи його вдосконалення.
До речі, у січні цьогоріч Анастасія наважилася на мамопластику.
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