Маремуха з новою зачіскою помилувалася собою в дзеркалі та закликала любити себе
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє оновила колір волосся і відстригла чубчик.
У своєму Instagram Вікторія похизувалася новим іміджем і закликала любити себе.
"Лагідне нагадування: любити себе", - звернулася до підписників Маремуха.
Як відомо, останнім часом Маремуха зазнала чимало змін у зовнішності, ба більше, неабияк скнула вагу. Раніше вона зізнавалася, чи колола для цього Оземпік.
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