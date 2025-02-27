Маремуха з новою зачіскою помилувалася собою в дзеркалі та закликала любити себе

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє оновила колір волосся і відстригла чубчик.

У своєму Instagram Вікторія похизувалася новим іміджем і закликала любити себе.

"Лагідне нагадування: любити себе", - звернулася до підписників Маремуха.

Ексмодель затемнила волосся і підкреслила очі чубчиком скрін з відео

Реклама:

Як вам Маремуха у такому образі?

Як все починалося

Схоже, Вікторія точно відчуває себе впевненою і жіночною

Як відомо, останнім часом Маремуха зазнала чимало змін у зовнішності, ба більше, неабияк скнула вагу. Раніше вона зізнавалася, чи колола для цього Оземпік.