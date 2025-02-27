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Маремуха з новою зачіскою помилувалася собою в дзеркалі та закликала любити себе

Марія Мельник - 27 лютого, 13:00

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє оновила колір волосся і відстригла чубчик.

У своєму Instagram Вікторія похизувалася новим іміджем і закликала любити себе.

"Лагідне нагадування: любити себе", - звернулася до підписників Маремуха.

Маремуха з новою зачіскою

Ексмодель затемнила волосся і підкреслила очі чубчиком

скрін з відео

Маремуха з темним волоссям

Як вам Маремуха у такому образі?

Як все починалося

Як все починалося

Маремуха показала нову зачіску

Схоже, Вікторія точно відчуває себе впевненою і жіночною

Як відомо, останнім часом Маремуха зазнала чимало змін у зовнішності, ба більше, неабияк скнула вагу. Раніше вона зізнавалася, чи колола для цього Оземпік.

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Вікторія Маремуха
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