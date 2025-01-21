Маремуха показалася у спідньому та зізналася, чи колола Оземпік

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє розказала, чи колола Оземпік.

В Instagram 35-річна модель відповіла на запитання підписниці щодо випадіння волосся через застосування препарату.

"У мене не було такої зайвої ваги, що б колоти собі цей препарат. Мені і спорту достатньо і харчування. І взагалі я чула, що від нього дуже багато побічних дій, тому дуже раджу добре подумати, перед тим як колоти собі цей препарат. І це особливо має назначатися і проводитися тільки під контролем лікаря! Дуже багато несертифікованих продуктів, наслідки вживання яких можуть бути поганими", - застерегла Маремуха.

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А ще Віка відповіла, у яких стосунках перебуває зі своїм чоловіком, французом Луї.

Нагадаємо, у вересні 2022-го Маремуха вперше стала мамою. За рік після пологів блогерка схудла до 63 кіло. Раніше Вікторія показувала себе в купальнику до народження дитини у вазі 56 кг, а ще світила сідниці, які мала до вагітності.