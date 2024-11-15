Маремуха в трикотажному міні та гумових чоботях посвітила стрункими ногами на природі

Схоже, пейзажі неабияк надихнули Вікторію на зйомку фото з Instagram

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє продовжує ділитися фото з відпочинку з-під Львова.

У своєму Instagram 35-річна ексмодель посвітила стрункими ніжками у трикотажних міні.

"Дівчину з села вивезти можна. Але вона все одно буде в нього повертатися. І буде шукати землю, але про це вже згодом...", - іронічно підписала фото Вікторія.

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Фото вийшли дійсно красиви, годі вже й казати про ноги Маремухи

Цікаво, чи не холодно жінці гуляти в такому луці у листопаді?

Як відомо, Маремуха виховує 2-річного сина Луку від чоловіка, француза Луї, з яким перебувала у гостьовому шлюбі. Раніше вона розповідала, який статус мають їхні стосунки зараз, про секс з другом та "непристойні речі".