Маремуха в трикотажному міні та гумових чоботях посвітила стрункими ногами на природі
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє продовжує ділитися фото з відпочинку з-під Львова.
У своєму Instagram 35-річна ексмодель посвітила стрункими ніжками у трикотажних міні.
"Дівчину з села вивезти можна. Але вона все одно буде в нього повертатися. І буде шукати землю, але про це вже згодом...", - іронічно підписала фото Вікторія.
Як відомо, Маремуха виховує 2-річного сина Луку від чоловіка, француза Луї, з яким перебувала у гостьовому шлюбі. Раніше вона розповідала, який статус мають їхні стосунки зараз, про секс з другом та "непристойні речі".
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