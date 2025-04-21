Марго Роббі вперше за 7 місяців після пологів підловили в купальнику

34-річна австралійська акторка Марго Роббі, яка у листопаді минулого року вперше стала мамою, вирушила у відпустку в Австралію.

Вперше за довгий час після народження сина зірку підловили в купальнику під час відпочинку у Голд-Кості. Судячи з чудової форми актриси, вона не давала собі розслабитися після пологів.

Ще трішки і Марго повернеться у довагітну форму Скріншот з Instagram

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Як відомо, чутки про вагітність зірки почали ширитися ще у липні минулого року.

Папараці фотографували Роббі з вже чималеньким животиком на італійському озері Комо.

Нагадаємо, Марго і батько її первістка, Том Акерлі познайомилися в 2013-му році під час зйомок фільму "Французька сюїта", де він працював помічником режисера.