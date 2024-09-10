Марго Роббі в обтислому максі вигуляла чималий вагітний животик на хіднику кіноподії

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Австралійська акторка Марго Роббі, яка носить під серцем первістка, уперше, відколи про це стало відомо, з'явилася на парадному хіднику.

Красуня не захотіла пропускати показ комедії "Моя стара дупа", продюсерами якої є вона сама та її чоловік Том Акерлі.

На захід, що відбувся в Лос-Анджелесі 9-го вересня, Марго прийшла в обтислій сукні одного з трендових кольорів осені-2024, сірого. Фасон підкреслив уже чималенький животик 34-річної зірки "Барбі".

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Роббі з режисеркою Меган Марк та актрисою Мейсі Стеллою Фото Getty Images

Як відомо, цікавий стан Роббі став помітний у липні. Ні акторка, ні її чоловік теми майбутнього поповнення родини не коментують і, звісно, не розкривають, хлопчик у них буде або дівчинка.

Нагадаємо, Марго, яка побралася з Томом у 2015-му році, дуже дошкуляли закиди про те, що їй "треба" не баритися з дітьми. Зірка ж хотіла деякий час просто побути дружиною.