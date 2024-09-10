Марго Роббі в обтислому максі вигуляла чималий вагітний животик на хіднику кіноподії

Марія Ткаченко 10 вересня, 18:00
Марго Роббі
Фото Getty Images

Австралійська акторка Марго Роббі, яка носить під серцем первістка, уперше, відколи про це стало відомо, з'явилася на парадному хіднику.

Красуня не захотіла пропускати показ комедії "Моя стара дупа", продюсерами якої є вона сама та її чоловік Том Акерлі.

На захід, що відбувся в Лос-Анджелесі 9-го вересня, Марго прийшла в обтислій сукні одного з трендових кольорів осені-2024, сірого. Фасон підкреслив уже чималенький животик 34-річної зірки "Барбі".


Вагітна Марго Роббі

Роббі з режисеркою Меган Марк та актрисою Мейсі Стеллою

Фото Getty Images

Як відомо, цікавий стан Роббі став помітний у липні. Ні акторка, ні її чоловік теми майбутнього поповнення родини не коментують і, звісно, не розкривають, хлопчик у них буде або дівчинка.

Нагадаємо, Марго, яка побралася з Томом у 2015-му році, дуже дошкуляли закиди про те, що їй "треба" не баритися з дітьми. Зірка ж хотіла деякий час просто побути дружиною.

Читайте також:

Марго Роббі вигуляла веган-сукню українського бренду. ФОТО

Наталі Портман і Кіра Найтлі, Марго Роббі та Джеймі Преслі, Ліам Нісон і Рейф Файнс: зірки, яких постійно плутають між собою

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів