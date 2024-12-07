Ярославська у спідньому та пальто наробила нових спокусливих фото

Фото Instagram Марини Ярославської

Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина, яка нещодавно змінила зачіску, показала нові спокусливі фото.

Знімками вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Марина позує у чорному бюстгальтері та трусиках на високій посадці, з накинутим пальтом з блискітками.

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Як вам нові фото Ярославської? Фото daria_bah_photo

Нагадаємо, Марина Ярославська наразі проживає у Лондоні, однак про війну в Україні майже не говорить. Натомість надає перевагу гламурному контенту та тусується з тамтешніми росіянами.

Як відомо, зі своїм чоловіком Ярославська розлучилася у 2023-му році.