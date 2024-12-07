Ярославська у спідньому та пальто наробила нових спокусливих фото

Юлія Леськова 7 грудня, 11:46
Марина Ярославська позує для фото
Фото Instagram Марини Ярославської

Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина, яка нещодавно змінила зачіску, показала нові спокусливі фото.

Знімками вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Марина позує у чорному бюстгальтері та трусиках на високій посадці, з накинутим пальтом з блискітками.


Марина Ярославська на фото

Ярославська доповнила спокусливий образ колготками в сіточку

Фото daria_bah_photo
Марина Ярославська наробила нових фото
Нещодавна Марина позувала в ліфті у спідниці у хижий принт
Фото daria_bah_photo
Марина Ярославська показала свої фото

Як вам нові фото Ярославської?

Фото daria_bah_photo

Нагадаємо, Марина Ярославська наразі проживає у Лондоні, однак про війну в Україні майже не говорить. Натомість надає перевагу гламурному контенту та тусується з тамтешніми росіянами.

Як відомо, зі своїм чоловіком Ярославська розлучилася у 2023-му році.

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