Костюк на змаганнях у Нью-Йорку замилувала своїм найкращим другом
Тенісистка Марта Костюк, яка входить у 10-ку найвідоміших українських спортсменок, привезла на змагання у Нью-Йорк свого найкращого друга.
22-річна спортсменка замилувала знімками волохатого песика Мандера.
До речі, 26-го серпня Марта стартує на US Open матчем проти американки Маккартні Кесслер.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Костюк вийшла заміж за фінансового трейдера Георгія Вайковича.
Подружжя відсвяткувало весілля на Кіпрі, а медовий місяць - на Мальдівах.
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