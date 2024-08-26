Костюк на змаганнях у Нью-Йорку замилувала своїм найкращим другом

Марія Мельник 26 серпня, 16:15
Костюк у топі за грою

Костюк зі своїм милим другом показалася у Нью-Йорку

Тенісистка Марта Костюк, яка входить у 10-ку найвідоміших українських спортсменок, привезла на змагання у Нью-Йорк свого найкращого друга.

22-річна спортсменка замилувала знімками волохатого песика Мандера.

До речі, 26-го серпня Марта стартує на US Open матчем проти американки Маккартні Кесслер.


Песик Костюк
Для Мандера зробили окрему перепустку
Тенісистка з Мардером на розминці

А от до спорту песик, схоже, зовсім байдужий

Мандер став головною зіркою дня

Мандер став головною зіркою дня

Нагадаємо, у листопаді минулого року Костюк вийшла заміж за фінансового трейдера Георгія Вайковича.

Подружжя відсвяткувало весілля на Кіпрі, а медовий місяць - на Мальдівах.

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