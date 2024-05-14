Тенісистка Костюк у бікіні підставила сонцю своє рельєфне тіло. Фото

21-річна тенісистка Марта Костюк у своїх соцмережах полюбляє ділитися не лише професійним контентом.

На сторінці в Instagram спортсменка похизувалася рельєфною фігурою, зазнімкувавшись у басейні.

"Сонце зійде і ми спробуємо знову", – написала вона під постом.

21-річна тенісистка показалася у купальнику фото з Instagram Марти Костюк

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фото з Instagram Марти Костюк

Марта Костюк входить у топ-найвідоміших спортсменок України. У 2023-му юна красуня побралася з бойфрендом Георгієм Вайковичем. Пара зіграла весілля на Кіпрі. А медовий місяць провела на Мальдівах.

Нагадаємо, раніше Костюк демонструвала стильний образ з мінішортами та високими чоботами.