Маша Кондратенко на Кіпрі похизувалася тілом у бікіні та заспівала з лемурами





Співачка та акторка Маша Кондратенко гайнула відпочивати на Кіпр. Вона запитала своїх підписників у Instagram, як вони зараз, на тлі постійних тривог в Україні, сприйматимуть такий контент у її сторіс, і, після позитивних реакцій, продовжує ним ділитися.

Зокрема 24-річна Маша продемонструвала жваві танці в купальнику та свій візит до зоопарку, де близько познайомилася з лемурами й навіть заспівала.

Маша на Кіпрі показалася в "зебровому" купальнику

Ні, танцювала артистка не під "Ваньку-Встаньку", а під ретрохіт "Brother Louie"

Кондратенко в захваті від "лемуротерапії"

Як відомо, піснею "Їде дах" та кліпом на неї Кондратенко і загадкова Klavdia Petrivna днями поклали край чуткам, що вони - одна людина.

Нагадаємо, струнке тіло Маші - ніякий не виграш у генетичну лотерею. Якось артистка показувала, якою вона була, поки не потоваришувала зі спортом.