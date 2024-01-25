"Стала кумиром для себе": Єфросиніна в день народження мами розказала, чого її навчили в дитинстві

Разом зі співачкою Тіною Кароль 25-го січня день народження святкують в родині телеведучої Маші Єфросиніної.

У мережі вона оприлюднила тепле фото з мамою Людмилою Павлівною і розказала, чому її навчили в дитинстві.

""Хто ваш кумир?"- одне з найулюбленіших запитань в інтерв’ю за мирних часів. "В мене їх немає, вибачте!" - відповідала я, та бачила різке здивування в очах журналістів", - пригадала Маша.

Маша привітала маму з 66-річчям

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"Так, в мене ніколи не було потреби в кумирах. Не було потреби рівнятися на когось. Моя мама просто цьому поставила запобіжник. Вона зробила так, щоб я стала кумиром для себе сама.

Вона любила й любить мене так сильно та пронизливо, підсвічуючи всі мої особливості та пропрацьовуючи зі мною всі мої помилки, що в мені не утворилася пустош, яку треба заповнювати прикладом чиїхось досягнень! Я намагаюся дякувати їй за все це регулярно!", - запевнила Єфросиніна.

"Але сьогодні маю право зробити це публічно! В найтеплішої та найвеселішої жінки в світі день народження! І вона любить це життя так, як нам всім треба повчитися! З Днем Народження, наша Людася", - написала любляча донька.

Нагадаємо, Єфросиніна більше 20 років перебуває у шлюбі з чоловіком-захисником Тимуром. У пари є двоє дітей: 9-річний син Сашко та 19-річна донька Нана. Раніше Маша розказувала про стосунки з благовірним на відстані.