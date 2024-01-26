Єфросиніна в лосинах показала, як "повертається її зад"

26 січня, 14:30

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка з 2020-го року майже не вживає алкоголь і дотримується здорового способу життя, показалася на тренуванні.

44-річна зірка не пройшла повз дзеркала і показала, яка частина її тіла повертається до неї.

"Зад потроху повертається в чат", - повідомила Єфросиніна.

А ще на початку війни Маша була настільки худорлява, що не подобалася її чоловіку Тимуру
А ще на початку війни Маша була настільки худорлява, що не подобалася її чоловіку Тимуру
фото з instagram

Нагадаємо, у перші тижні повномасштабної війни Єфросиніна не могла займатися спортом і навіть їсти. За кілька місяців ведуча дуже схудла і мала проблеми з харочовою поведінкою. Однак у лютому 2023-го Маша знов повернулася до занять.

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