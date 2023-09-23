Принц Гаррі та Меган у твідовому оверсайзі з'явилися на івенті в Костнера

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл несподівано з’явилися на благодійному концерті One805 Live!, який організував актор Кевін Костнер на своєму полі для поло.

Про це пише Daily Mail.



Гаррі та Меган помітили, коли вони спілкувалися з Костнером та його VIP-гостями за лаштунками сцени. Представили пару як спеціальних гостей. Також Меган вручила Кевіну відзнаку та привіталася з іншими гостями.



Фото з Instagram

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Одягнуті герцог та герцогиня Сассекські були вишукано, як і завжди. На Гаррі були чорні штани та чорна сорочка, а от Меган вибрала стильний твідовий кейп оверсайз від бренду Carolina Hererra та чорні класичні штани.



Потім герцоги пішли до VIP-зони, де фотографувалися з батьками Кетті Перрі. Ввечері гості помітили, як Гаррі танцював, а Меган продовжувала говорити з гостями. До герцогів приєдналися їхні добрі знайомі, телеведучі Опра Вінфрі та Еллен Дедженерес.

Нагадаємо, нещодавно герцоги Сассекські з'явилися на Іграх нескорених. Також у Німеччині Гаррі зустрів своє 39-річчя.

