Міла Куніс в асиметричному міні оголила ніжки на прем'єрі в Лос-Анджелесі. Фото
Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс разом із колегою Майклом Кітоном презентувала їхній новий фільм "Гудріч".
Прем'єра відбулася 8-го жовтня у Лос-Анджелесі, і Міла обрала для неї лаконічне міні молочного кольору.
41-річна актриса позувала у сукні-водолазці з асиметричним низом, виставляючи на камеру засмаглі ноги у шоколадних туфлях-човниках на підборах.
Нагадаємо, у травні цього року Куніс і Кутчер разом з обома дітьми - сином і донькою - сходили на баскетбольний матч.
Як відомо, акторське подружжя дуже підтримувало українців на початку повномасштабного вторгнення, збираючи великі суми на допомогу.
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