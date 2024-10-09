Міла Куніс в асиметричному міні оголила ніжки на прем'єрі в Лос-Анджелесі. Фото

Тамара Кудрявченко 9 жовтня, 12:00

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс разом із колегою Майклом Кітоном презентувала їхній новий фільм "Гудріч".

Прем'єра відбулася 8-го жовтня у Лос-Анджелесі, і Міла обрала для неї лаконічне міні молочного кольору.

41-річна актриса позувала у сукні-водолазці з асиметричним низом, виставляючи на камеру засмаглі ноги у шоколадних туфлях-човниках на підборах.

Міла Куніс

Куніс, яка має двох дітей від актора Ештона Кутчера, продемонструвала чудову форму

фото Getty Images

Нагадаємо, у травні цього року Куніс і Кутчер разом з обома дітьми - сином і донькою - сходили на баскетбольний матч.

Як відомо, акторське подружжя дуже підтримувало українців на початку повномасштабного вторгнення, збираючи великі суми на допомогу.

Читайте також:

Куніс зі сльозами на очах розповіла, як 8-річна дочка зраділа своєму українському корінню. ВІДЕО

Міла Куніс скаламутила мережу, назвавши борщ "російським супом"

Завдяки "Слузі народу": Куніс розказала про своє миле випадкове знайомство з Зеленським

міла куніс
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів