Міла Куніс в асиметричному міні оголила ніжки на прем'єрі в Лос-Анджелесі. Фото

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс разом із колегою Майклом Кітоном презентувала їхній новий фільм "Гудріч".

Прем'єра відбулася 8-го жовтня у Лос-Анджелесі, і Міла обрала для неї лаконічне міні молочного кольору.

41-річна актриса позувала у сукні-водолазці з асиметричним низом, виставляючи на камеру засмаглі ноги у шоколадних туфлях-човниках на підборах.

Куніс, яка має двох дітей від актора Ештона Кутчера, продемонструвала чудову форму фото Getty Images

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Нагадаємо, у травні цього року Куніс і Кутчер разом з обома дітьми - сином і донькою - сходили на баскетбольний матч.

Як відомо, акторське подружжя дуже підтримувало українців на початку повномасштабного вторгнення, збираючи великі суми на допомогу.