"Не можу повірити!": Йовович на честь 49-річчя показала піжамне селфі без мейку

Голлівудська актриса Мілла Йовович, яка народилася в Києві, 17-го грудня відсвяткувала свої 49.

В Instagram зірка запостила селфі без мейку і подякувала за все і всіх, кого має у своєму житті.

"У мене день народження! Хотіла знайти щось більш гламурне, але потім просто не вистачило енергії, і я зробила кілька піжамних селфі.

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Не можу повірити, що мені вже 40 з чимось! Ще не 50, але вже далеко за 48. Дякую всім, що пройшли зі мною цей шлях! Я така вдячна за всі свої благословення. За свою сім’ю, яка робить кожен день вартий того, щоб прокинутися, за роботу, яка принесла мені так багато радості та успіху, і за своїх фанатів, які прийняли мене з такою любов’ю і проявили неймовірну відданість усім моїм починанням! Я вас люблю!", - залишила привітання-подяку Йовович.

Зірка у свої "вже далеко за 48" фото з Instagram

Акторка сміливо показує себе без мейку і фільтрів

Хоча Йовович неодноразово зазначала, що вважає себе росіянкою, у лютому 2023-го вона присвятила Україні вірш і висловила підтримку українському народу.