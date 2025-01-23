Міллі Боббі Браун посвітила тілом у бікіні та пригорнулася до сина Бон Джові. Фото

Марія Ткаченко 23 січня, 15:30
Міллі Боббі Браун
Фото з Instagram Браун

Британська акторка Міллі Боббі Браун поділилася в Instagram кількома фото з відпочинку, як вона висловилася, "в далекій-ділекій галактиці".

Судячи зі світлини зірки "Дивних див" у бікіні, там досить тепленько.

Міллі Боббі Браун у купальнику

Міллі Боббі Браун та її відпочинкове селфі


Попозувала 20-річна Міллі Боббі й зі своїм 22-річним чоловіком Джеком, сином рокмузиканта Джона Бон Джові.

Міллі Боббі Браун і син Бон Джові

Схоже, в когось досі триває медовий місяць

Одинадцята

Цікаво, в якій "далекій-далекій галактиці" відпочиває зіркова парочка

Міллі Боббі Браун з серіалу

Міллі Боббі уявила себе Трініті з "Матриці"?

Нагадаємо, молода пара зіграла весілля у жовтні 2024-го, а офіційно стала подружжям за кілька місяців до того. Міллі Боббі та Джейк познайомилися через Instagram і три роки зустрічалися.

Читайте також:

Періс Джексон і Міллі Боббі Браун знялися для відомого бренду

Мейкап, фотошоп чи надлишок філерів? Користувачів мережі засмутив вигляд обличчя 20-річної Міллі Боббі Браун

Кілька суконь і тосканські краєвиди: Міллі Боббі Браун відгуляла помпезне весілля з сином Бон Джові. Фото


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів