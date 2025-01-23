Міллі Боббі Браун посвітила тілом у бікіні та пригорнулася до сина Бон Джові. Фото

Британська акторка Міллі Боббі Браун поділилася в Instagram кількома фото з відпочинку, як вона висловилася, "в далекій-ділекій галактиці".

Судячи зі світлини зірки "Дивних див" у бікіні, там досить тепленько.

Міллі Боббі Браун та її відпочинкове селфі

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Попозувала 20-річна Міллі Боббі й зі своїм 22-річним чоловіком Джеком, сином рокмузиканта Джона Бон Джові.

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Нагадаємо, молода пара зіграла весілля у жовтні 2024-го, а офіційно стала подружжям за кілька місяців до того. Міллі Боббі та Джейк познайомилися через Instagram і три роки зустрічалися.



