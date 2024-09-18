Мейкап, фотошоп чи надлишок філерів? Користувачів мережі засмутив вигляд обличчя 20-річної Міллі Боббі Браун
Британська акторка Міллі Боббі Браун здобула велику популярності іще підлітком, завдяки ролі в серіалі "Дивні дива". І практично одразу разом із обожнюванням на дівча посипалася критика, мовляв, передає куті меду з мейкапом і виглядає надто по-дорослому.
Чергову хвилю обговорень у мережі спричинила чергова рекламна зйомка Міллі Боббі для її бренду Florence by Mills.
Як повідомляє Daily Mail, Браун запідозрили в тім, що вона, у свої ніжні та прекрасні 20, вже зловживає філерами.
Зовнішність зірки активно обговорюють на Reddit.
"Вона вже виглядає на 40. Це справді сумно... Її обличчя виглядає переобтяженим філерами... Вона ж така юна, якого хріна вона вже чіпає своє лице?", - обурюються користувачі.
Люди припускають, що причина того, що відбувається з Міллі Боббі - це соціальний тиск. Саме він змушує дівчат її віку буквально "красти в себе" етап життя і чимшвидше ставати дорослими жінками.
"Це все мейкап та фотошоп. Вона виглядає на свій вік, якщо подивитися її відео без мейкапу", - заспокоюють інші користувачі.
Нагадаємо, Міллі Боббі з тих зірок, які показуються шанувальникам і тоді, коли їхня шкіра не в бездоганному стані, наприклад, із прищиками.
Як відомо, от із яким етапом дорослого життя Браун справді не стала зволікати, так це з заміжжям. У 19 вона заручилася, а в 20 побралася з сином рокмузиканта Джона Бон Джові.
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