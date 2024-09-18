Мейкап, фотошоп чи надлишок філерів? Користувачів мережі засмутив вигляд обличчя 20-річної Міллі Боббі Браун

Міллі Боббі Браун у рекламному фотосеті Фото з сайту Florence by Mills

Британська акторка Міллі Боббі Браун здобула велику популярності іще підлітком, завдяки ролі в серіалі "Дивні дива". І практично одразу разом із обожнюванням на дівча посипалася критика, мовляв, передає куті меду з мейкапом і виглядає надто по-дорослому.

Чергову хвилю обговорень у мережі спричинила чергова рекламна зйомка Міллі Боббі для її бренду Florence by Mills.

Як повідомляє Daily Mail, Браун запідозрили в тім, що вона, у свої ніжні та прекрасні 20, вже зловживає філерами.

Акторка випускає косметику та одяг і, відповідно, сама рекламує свою продукцію

Зовнішність зірки активно обговорюють на Reddit.

"Вона вже виглядає на 40. Це справді сумно... Її обличчя виглядає переобтяженим філерами... Вона ж така юна, якого хріна вона вже чіпає своє лице?", - обурюються користувачі.

Браун видалася інтернет-користувачам старшою за її вік

Люди припускають, що причина того, що відбувається з Міллі Боббі - це соціальний тиск. Саме він змушує дівчат її віку буквально "красти в себе" етап життя і чимшвидше ставати дорослими жінками.

У обличчі 20-річної зірки угледіли філери

Хтось вважає, що Міллі виглядає на всі 40





"Це все мейкап та фотошоп. Вона виглядає на свій вік, якщо подивитися її відео без мейкапу", - заспокоюють інші користувачі.

Нагадаємо, Міллі Боббі з тих зірок, які показуються шанувальникам і тоді, коли їхня шкіра не в бездоганному стані, наприклад, із прищиками.

А це фото з грудня минулого року із Instagram Браун Фото з Instagram Браун

А це дівчина в лютому 2024-го

Як відомо, от із яким етапом дорослого життя Браун справді не стала зволікати, так це з заміжжям. У 19 вона заручилася, а в 20 побралася з сином рокмузиканта Джона Бон Джові.



