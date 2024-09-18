Мейкап, фотошоп чи надлишок філерів? Користувачів мережі засмутив вигляд обличчя 20-річної Міллі Боббі Браун

Марія Ткаченко 18 вересня, 14:00
Міллі Боббі Браун у фотосесії для її бренду

Міллі Боббі Браун у рекламному фотосеті

Фото з сайту Florence by Mills

Британська акторка Міллі Боббі Браун здобула велику популярності іще підлітком, завдяки ролі в серіалі "Дивні дива". І практично одразу разом із обожнюванням на дівча посипалася критика, мовляв, передає куті меду з мейкапом і виглядає надто по-дорослому.

Чергову хвилю обговорень у мережі спричинила чергова рекламна зйомка Міллі Боббі для її бренду Florence by Mills.

Як повідомляє Daily Mail, Браун запідозрили в тім, що вона, у свої ніжні та прекрасні 20, вже зловживає філерами.

Міллі Боббі Браун у спідньому

Акторка випускає косметику та одяг і, відповідно, сама рекламує свою продукцію

Зовнішність зірки активно обговорюють на Reddit.

"Вона вже виглядає на 40. Це справді сумно... Її обличчя виглядає переобтяженим філерами... Вона ж така юна, якого хріна вона вже чіпає своє лице?", - обурюються користувачі.

Акторка Міллі Боббі Браун

Браун видалася інтернет-користувачам старшою за її вік

Люди припускають, що причина того, що відбувається з Міллі Боббі - це соціальний тиск. Саме він змушує дівчат її віку буквально "красти в себе" етап життя і чимшвидше ставати дорослими жінками.

Міллі Боббі Браун у рекламі

У обличчі 20-річної зірки угледіли філери

Міллі Боббі Браун із серіалу Дивні дива
Хтось вважає, що Міллі виглядає на всі 40
Зірка серіалу Енола Холмс Міллі Боббі Браун


"Це все мейкап та фотошоп. Вона виглядає на свій вік, якщо подивитися її відео без мейкапу", - заспокоюють інші користувачі.

Нагадаємо, Міллі Боббі з тих зірок, які показуються шанувальникам і тоді, коли їхня шкіра не в бездоганному стані, наприклад, із прищиками.

Міллі Боббі Браун і собака

А це фото з грудня минулого року із Instagram Браун

Фото з Instagram Браун
Міллі Боббі Браун удома

А це дівчина в лютому 2024-го

Як відомо, от із яким етапом дорослого життя Браун справді не стала зволікати, так це з заміжжям. У 19 вона заручилася, а в 20 побралася з сином рокмузиканта Джона Бон Джові.

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