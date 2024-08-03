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"Готова до нових викликів": екс-"ВІА Гра" Романова у день 34-річчя млосно поблищала у мерехтливій сітці. Фото

Тетяна Сухачова 3 серпня, 15:54

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова 3-го серпня відзначає 34-річчя.

З нагоди цього артистка поділилася у соцмережах кадрами з нової фотосесії та розповіла, яким для неї був рік, що минув.

"Сьогодні мій день народження. Я відзначаю ще один рік, сповнений нових вражень і уроків. Час летить, але я готова до нових викликів. Дякую всім, хто був зі мною в цей рік. Ви робите моє життя яскравішим", – написала вона.

Співачка Міша Романова

Міша у розфокусі попозувала перед камерою

фото з instagram

Колишня учасниця гурту ВІА Гра
Для зйомки артистка обрала гламурну сукню
фото з Instagram
Міша Романова у новій фотосесії
фото з Instagram

Як відомо, Романова після початку повномасштабної війни живе у Німеччині разом із сином Мартіном. Родина виконавці певний час перебувала в окупації на Херсонщині, під час чого не стало її батька. Зі своєю родиною Міша не так давно воззʼєдналася у Дубліні.

Нагадаємо, на день народження минулого року красуня показалася у звабливій сукні з відкритою спиною та декольте

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