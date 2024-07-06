Романова ніжними фото привітала "головного чоловіка у житті" з 6-річчям

Юлія Леськова 6 липня, 13:09

Екс-"ВІА Гра" Міша Романова ніжно привітала сина Мартіна з 6-річчям та показала їхні спільні фото.

Світлинами співачка поділилася у своєму Instagram.

"Сьогодні Мартіну виповнилося 6 рочків. Пам'ятаю той день, коли мені сказали: "Вітаємо, у вас буде синок". З того часу я стала щасливою мамою", - написала Міша.

Міша Романова з сином

Романова привітала сина з днем народження


Син Міші Романової, Мартін
До речі, батька хлопчика Романова не показувала публіці
Співачка Міша Романова позує з сином
Фото з Instagram Міші Романової

Зірка додала, її син - це найдорожчий подарунок долі.

"Люблю всі наші спільні моменти, та ціную кожен прожитий день. Ти моє повітря, мій мотиватор, мій стимул. Люблю всім серцем, мій головний чоловік у житті", - додала Романова.

Син Міші Романової позує для фото

Минулого року на день народження сина співачка влаштувала йому святковий пікнік

Міша Романова зі своїм сином Мартіном


Син Міші Романової на фото

Співачка показала кумедні фото сина

Маленький син Міші Романової

Міша також показала сина маленьким

Нагадаємо, Міша Романова якось розповідала, що не спілкується з батьком її сина і працює над тим, аби позбавити його батьківських прав.

Проте співачка дозволяє сину листуватися з бабусею з боку батька.

Як відомо, зараз співачка перебуває у стосунках з чоловіком, ім'я якого не називає. Однак у ЗМІ стверджують, що це радник Зеленського Алекс Роднянський.

Читайте також:

Екс-"ВІА Гра" Романова про те, чи спілкується з сином його батько, чи перекладатиме вона пісні українською і як підтримує фігуру

Романова у жовто-блакитному луці попозувала на залізному коні в Дюссельдорфі. Фото

Довгонога Романова в сексуальній асиметрії посвітила пишним бюстом для фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів