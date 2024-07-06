Романова ніжними фото привітала "головного чоловіка у житті" з 6-річчям
Екс-"ВІА Гра" Міша Романова ніжно привітала сина Мартіна з 6-річчям та показала їхні спільні фото.
Світлинами співачка поділилася у своєму Instagram.
"Сьогодні Мартіну виповнилося 6 рочків. Пам'ятаю той день, коли мені сказали: "Вітаємо, у вас буде синок". З того часу я стала щасливою мамою", - написала Міша.
Зірка додала, її син - це найдорожчий подарунок долі.
"Люблю всі наші спільні моменти, та ціную кожен прожитий день. Ти моє повітря, мій мотиватор, мій стимул. Люблю всім серцем, мій головний чоловік у житті", - додала Романова.
Нагадаємо, Міша Романова якось розповідала, що не спілкується з батьком її сина і працює над тим, аби позбавити його батьківських прав.
Проте співачка дозволяє сину листуватися з бабусею з боку батька.
Як відомо, зараз співачка перебуває у стосунках з чоловіком, ім'я якого не називає. Однак у ЗМІ стверджують, що це радник Зеленського Алекс Роднянський.
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