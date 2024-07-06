Романова ніжними фото привітала "головного чоловіка у житті" з 6-річчям

Екс-"ВІА Гра" Міша Романова ніжно привітала сина Мартіна з 6-річчям та показала їхні спільні фото.

Світлинами співачка поділилася у своєму Instagram.

"Сьогодні Мартіну виповнилося 6 рочків. Пам'ятаю той день, коли мені сказали: "Вітаємо, у вас буде синок". З того часу я стала щасливою мамою", - написала Міша.

Романова привітала сина з днем народження

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До речі, батька хлопчика Романова не показувала публіці

Фото з Instagram Міші Романової

Зірка додала, її син - це найдорожчий подарунок долі.

"Люблю всі наші спільні моменти, та ціную кожен прожитий день. Ти моє повітря, мій мотиватор, мій стимул. Люблю всім серцем, мій головний чоловік у житті", - додала Романова.

Минулого року на день народження сина співачка влаштувала йому святковий пікнік





Співачка показала кумедні фото сина

Міша також показала сина маленьким

Нагадаємо, Міша Романова якось розповідала, що не спілкується з батьком її сина і працює над тим, аби позбавити його батьківських прав.

Проте співачка дозволяє сину листуватися з бабусею з боку батька.

Як відомо, зараз співачка перебуває у стосунках з чоловіком, ім'я якого не називає. Однак у ЗМІ стверджують, що це радник Зеленського Алекс Роднянський.