Довгонога Романова в сексуальній асиметрії посвітила пишним бюстом для фото
Екс-"ВІА Гра" Міша Романова поділилася в Instagram кількома кадрами зі свого нового фотосету.
33-річна співачка в сукні від українського бренду Ego Sum оголила стегно та посвітила грудьми у дуже сміливому вирізі.
Нагадаємо, Міша не приховує, що такі форми має не від природи, а завдяки пластиці. Артистка кілька років тому збільшила груди, не знаючи, що вагітна.
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