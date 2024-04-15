Довгонога Романова в сексуальній асиметрії посвітила пишним бюстом для фото

Марія Ткаченко 15 квітня, 19:00

Екс-"ВІА Гра" Міша Романова поділилася в Instagram кількома кадрами зі свого нового фотосету.

33-річна співачка в сукні від українського бренду Ego Sum оголила стегно та посвітила грудьми у дуже сміливому вирізі.

Міша попозувала в дуже сміливому асиметричному платті

Міша попозувала в дуже сміливому асиметричному платті

Фото _serik_serik_ із Instagram Романової

Нагадаємо, Міша не приховує, що такі форми має не від природи, а завдяки пластиці. Артистка кілька років тому збільшила груди, не знаючи, що вагітна.

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