Романова у жовто-блакитному луці попозувала на залізному коні в Дюссельдорфі. Фото

Екс-"ВІА Гра" Міша Романова полюбляє демонструвати у соцмережах стильні вбрання. Вкотре вона зробила, поділившись фото з прогулянки у Дюссельдорфі.

Співачка, яка вже довгий час живе у Німеччині, показалася у блакитно-жовтому луці. Артистка вигуляла денім-лук, який доповнила пастельний жакет.

"Весна почалася, а з нею й прогулянки містом. Кого покатати на залізному коні?", – жартома запитала співачка.



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Співачка попозувала на урбаністичному тлі фото з Instagram

До речі, детальніше про акуальні кольори весни TabloID розповідав у попередньому матеріалі фото з Instagram

фото з Instagram

Як відомо, у Німеччині Міша мешкає з сином Мартіном, якому зараз 5 років. Сама артистка родом з Херсона. Там під час окупації, у вересні 2022-го помер батько співачки.

Нагадаємо, нині Романовій закидають роман із сином продюсера Олександра Роднянського Алексом.

До речі, раніше Міша розповідала, що із батьком свого сина, особу якого тримає у секреті, вона не спілкується.