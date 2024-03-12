Романова у жовто-блакитному луці попозувала на залізному коні в Дюссельдорфі. Фото
Екс-"ВІА Гра" Міша Романова полюбляє демонструвати у соцмережах стильні вбрання. Вкотре вона зробила, поділившись фото з прогулянки у Дюссельдорфі.
Співачка, яка вже довгий час живе у Німеччині, показалася у блакитно-жовтому луці. Артистка вигуляла денім-лук, який доповнила пастельний жакет.
"Весна почалася, а з нею й прогулянки містом. Кого покатати на залізному коні?", – жартома запитала співачка.
Як відомо, у Німеччині Міша мешкає з сином Мартіном, якому зараз 5 років. Сама артистка родом з Херсона. Там під час окупації, у вересні 2022-го помер батько співачки.
Нагадаємо, нині Романовій закидають роман із сином продюсера Олександра Роднянського Алексом.
До речі, раніше Міша розповідала, що із батьком свого сина, особу якого тримає у секреті, вона не спілкується.