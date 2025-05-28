Ступка з дочкою та коханою показав сімейну ідилію у Каліфорнії
Актор Дмитро Ступка, який виїхав у США за кілька місяців до початку повномасштабної війни, показався зі своєю дівчиною, співачкою Юлією Барабановою.
На знімках Дмитро романтично поцілував кохану, і обидва партнери показалися зі своїми дітьми.
"Як приємно проводити час з рідними", - написав Ступка.
Як відомо, зі своєю дружиною Поліною Логуновою актор розлучився у 2022 році.
Цікаво, що Ступку неодноразово хейтили у мережі за кадри безтурботного життя у США, на що сам актор різко і активно реагує.
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