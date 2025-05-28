Ступка з дочкою та коханою показав сімейну ідилію у Каліфорнії

Актор Дмитро Ступка, який виїхав у США за кілька місяців до початку повномасштабної війни, показався зі своєю дівчиною, співачкою Юлією Барабановою.

На знімках Дмитро романтично поцілував кохану, і обидва партнери показалися зі своїми дітьми.

"Як приємно проводити час з рідними", - написав Ступка.

Цікаво, що парочка любить вбратися у схожі за кольором луки Фото з Instagram

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Юлія і Дмитро не відмовили собі у романтичному фото

На фото син Юлії Марк і донька актора від Поліни Логунової - Богдана

Як відомо, зі своєю дружиною Поліною Логуновою актор розлучився у 2022 році.

Цікаво, що Ступку неодноразово хейтили у мережі за кадри безтурботного життя у США, на що сам актор різко і активно реагує.