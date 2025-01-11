"Йду на рекорд": Ступка зізнався, чи знайомив на 35 років молодшу пасію зі своєю мамою та чи збирається одружуватися вп'яте

Фото з Instagram Остапа Ступки

57-річний актор Остап Ступка, який закрутив роман з на 35 років молодшою театрознавицею Маргаритою Ткач, розповів, як закохався в молодицю, чи знайомив її з мамою та чи збирається одружуватися.

За словами Остапа, він закохався у 22-річну Маргариту не з першого погляду.

"З третього. Так-так, не з першого. Ну, так склалися зорі, не знаю. Це ж якісь речі підсвідомі, насправді. Значить, була потреба в мені у неї, і – навпаки. І це все зійшлося", - сказав актор в інтерв'ю Oboz.ua.

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Ступка зазначив, що знайомив юну кохану зі своєю мамою, але приводив її в гості до батьківської хати лише одного разу.

"Чи знайомив її зі своєю мамою? Один раз приходили в гості. Я не хочу маму стресувати сильно, оберігаю її", - додав Остап.

Актор також відверто зізнався, що поки не збирається одружуватися зі своєю дамою серця.

"Ой, я поки не думаю, чесно. Читаю інколи про якихось людей у мережі: побралися після 10 років стосунків. Думаю: о, ну це нормально. А через пів року, рік… Треба все ж таки якийсь час пожити разом, відчути один одного", - зауважив Ступка.

До речі, дама серця Остапа на 16 років молодша за його сина Дмитра Фото з Instagram Маргарити Ткач

Також Остап Ступка наголосив, що ніколи не думав, що буде мати багато шлюбів.

"Ні, не думав. І коли мені казали, що я дуже часто одружуюсь, розповідав про фільм із Кім Бесінджер і Алеком Болдвіном "Звичка одружуватись". Вони то розходилися, то сходилися. Однак – один з одним, в мене по-іншому: йду на рекорд", - підсумував він.

Як відомо, Остап Ступка був одружений вже чотири рази. Якось ТаблоID розповідав про насичене особисте життя актора.

Також в жовтні минулого року Ступка та його юна дама серця вразили "мокрою романтикою".