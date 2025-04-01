Модель із вітиліго Вінні Харлоу в бікіні спокусливо повигиналася на човні. Фото

Одна з найвідоміших моделей світу Вінні Харлоу покаталася на човні разом із друзями.

У своїх Insta-сторіс 30-річна зірка показала, як розважалася на відпочинку. Перед камерою вона у чорному бікіні позувала у різних спокусливих позах.

"Хотілося б, щоб ти був тут", — підписала Вінні одне з фото, можливо натякаючи на свого нареченого, який нещодавно зробив їй розкішну пропозицію.

Модель виставила сідниці перед камерою Фото Instagram

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Знаменитість насолодилася теплим сонечком з близькими

До речі, зараз Вінні зустрічається з 29-річним баскетболістом НБА Кайлом Кузмою.

Нагадаємо, у 2018-му вона стала першою манекенницею з вітиліго на показі Victoria’s Secret, руйнуючи існуючі раніше стереотипи. А ще Харлоу не рідко світить сосками на грайливих фото і знімається в самих трусах.