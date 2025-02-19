Модель Вінні Харлоу заручилась із зіркою НБА. Романтичні фото
Одна з найвідоміших моделей світу Вінні Харлоу сказала "так" своєму коханому, 29-річному баскетболісту НБА Кайлу Кузмі.
Чоловік підготував для своєї обраниці справжню казку та зробив пропозицію у найнесподіваніший, але водночас ідеальний момент. Фотографіями з події зірка поділилась в Instagram.
Закохані вирушили у подорож на тропічні острови Теркс і Кайкос, проте Вінні навіть не здогадувалася, що цей відпочинок стане одним із найважливіших моментів у її житті. Виявилося, що Кайл спланував усе заздалегідь і обрав для освідчення найромантичніший вечір року — святкування Дня святого Валентина, пише Page Six.
Спортсмен організував поїздку на приватному літаку, прикрасивши салон трояндами, повітряними кульками, свічками та шампанським. Коли Вінні зайшла всередину, Кузма прочитав їй зворушливий вірш, який написав сам, і в кінці поставив головне запитання. 30-річна модель, не стримуючи емоцій, одразу відповіла згодою.
На фото вона ніжно цілує свого коханого, а чимало уваги привертає її каблучка — розкішний діамант вагою 8,5 карата, що виблискує на її руці.
За словами Кузми, він ретельно продумав кожну деталь цієї коштовності, не запитуючи у Вінні про її вподобання. Баскетболіст хотів створити прикрасу, яка б уособлювала його елегантну і вишукану наречену.
Але на цьому романтика не завершилася. Після прибуття на острів Вінні чекав ще один сюрприз — її рідні вже були там, готові разом із закоханими відсвяткувати цю подію. На пляжі їх зустріла святкова вечеря, а кульмінацією вечора став феєрверк.
Харлоу та Кузма почали зустрічатися у 2020 році. Після перших місяців спілкування на відстані під час карантину модель вирішила переїхати до Лос-Анджелеса, щоб бути поруч з Кайлом.
Вінні Харлоу, яка стала першою моделлю з вітиліго на показі Victoria’s Secret, неодноразово зізнавалася, що навіть не мріяла про кар’єру у фешн-індустрії. Однак її зовнішність і харизма допомогли їй зруйнувати стереотипи й відкрити двері у світ моди для людей з унікальною зовнішністю.
Також канадська зірка відома своїми сексуальними луками. Вона не соромиться сфотографуватись в одних трусиках або показати соски у прозорому купальнику.
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