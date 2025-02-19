Модель Вінні Харлоу заручилась із зіркою НБА. Романтичні фото

Супермодель з вітиліго тепер офіційно наречена фото з Instagram

Одна з найвідоміших моделей світу Вінні Харлоу сказала "так" своєму коханому, 29-річному баскетболісту НБА Кайлу Кузмі.

Чоловік підготував для своєї обраниці справжню казку та зробив пропозицію у найнесподіваніший, але водночас ідеальний момент. Фотографіями з події зірка поділилась в Instagram.

Закохані вирушили у подорож на тропічні острови Теркс і Кайкос, проте Вінні навіть не здогадувалася, що цей відпочинок стане одним із найважливіших моментів у її житті. Виявилося, що Кайл спланував усе заздалегідь і обрав для освідчення найромантичніший вечір року — святкування Дня святого Валентина, пише Page Six.

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Спортсмен організував поїздку на приватному літаку, прикрасивши салон трояндами, повітряними кульками, свічками та шампанським. Коли Вінні зайшла всередину, Кузма прочитав їй зворушливий вірш, який написав сам, і в кінці поставив головне запитання. 30-річна модель, не стримуючи емоцій, одразу відповіла згодою.

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На фото вона ніжно цілує свого коханого, а чимало уваги привертає її каблучка — розкішний діамант вагою 8,5 карата, що виблискує на її руці.

Баскетболіст обрав ідеальну каблучку для Харлоу

За словами Кузми, він ретельно продумав кожну деталь цієї коштовності, не запитуючи у Вінні про її вподобання. Баскетболіст хотів створити прикрасу, яка б уособлювала його елегантну і вишукану наречену.

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Але на цьому романтика не завершилася. Після прибуття на острів Вінні чекав ще один сюрприз — її рідні вже були там, готові разом із закоханими відсвяткувати цю подію. На пляжі їх зустріла святкова вечеря, а кульмінацією вечора став феєрверк.

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Сім'я Вінні зібралась для святкування такої романтичної події

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Харлоу та Кузма почали зустрічатися у 2020 році. Після перших місяців спілкування на відстані під час карантину модель вирішила переїхати до Лос-Анджелеса, щоб бути поруч з Кайлом.

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Парочка насолодилась тропічною відпусткою

Вінні Харлоу, яка стала першою моделлю з вітиліго на показі Victoria’s Secret, неодноразово зізнавалася, що навіть не мріяла про кар’єру у фешн-індустрії. Однак її зовнішність і харизма допомогли їй зруйнувати стереотипи й відкрити двері у світ моди для людей з унікальною зовнішністю.

Також канадська зірка відома своїми сексуальними луками. Вона не соромиться сфотографуватись в одних трусиках або показати соски у прозорому купальнику.