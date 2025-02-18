"На що не підеш заради фото": Парфільєва у вечірній сукні з розрізом ефектно померзла в Парижі

Блогерка-мільйонниця, бізнесвумен і мама Таня Парфільєва запостила контент з Франції.

У своєму Instagram 30-річна Таня опублікувала фото, де у декольтовній сукні попозувала на тлі паризьких атракцій.

"Тонка межа між "виглядаю елегантно" і "ледве відчуваю пальці ніг" або на що не підеш заради красивих фото у Парижі. Навіть в лютому", - поділилася історією створення знімків Парфільєва.

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І хоча Таня вже майже 2 роки мама, вона завжди знайде "законну годину" для себе

Нагадаємо, у серпні 2023-го Таня народила первістка Олександра. Вже за 5 днів після пологів блогерка показувала свою форму і скаржилася, що до неї не повернувся прес.