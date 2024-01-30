"Миттєвий ефект перетворення": Дорофєєва у пристрасній сукні з вирізом на декольте показала емоції на камеру

Співачка Надя Дорофєєва потішила підписників порцією кадрів із професійної зйомки.

Артистка, яку частіше можна побачити у кежуалі чи спортивному одязі, приміряла бордову сукню та поміркувала про часи, коли дівчата "ще ходили на підборах".

"Дівчата, а пам‘ятаєте, ми раніше ходили на підборах? Зараз це звучить дивно, але я прям пам‘ятаю, якщо якесь свято і ти не на підборах – то щось сталося! Ну, наприклад, ти зламала ногу. Так цікаво, як все змінилося, і ми почали цінувати комфорт, зручність і нарешті – більше приймати себе. Мені це дуже подобається", – роззповіла вона.

Артистка в обтислій сукні лдь прикрила груди фото з Instagram Наді Дорофєєвої

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"Але, буду відверта – іноді все ж хочеться побути "леді", бо це якийсь миттєвий ефект перетворення. І всі такі одразу – огооо, вааау! Ось на фотосесії я прям кайфанула, а ще більше кайфанула, коли після зняла все це і вдягнула свої улюблені комфортні речі. Ось вам і трансформація жіночності", – додала Надя.

Витончений образ співачка доповнила яскравими губами фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва показала емоції на камеру фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розповідала, який подарунок від Кацуріна вона не носить. Виявляється, поки співачка благовірному обирає омріяні музичні інструменти, він їй – презент за "4-5 тисячі доларів".