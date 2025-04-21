Наді Дорофєєвій 35: топ речей, без яких неможливо уявити стиль зірки
Одна з найстильніших зірок українського шоубізу Надя Дорофєєва святкує 35-річчя.
Артистка дотримується свого власного стилю, як на сцені, так і в повсякденному житті, а в її арсеналі чимало оверсайзу, кроптопів та інших, на перший погляд, несумісних одежин.
З нагоди дня народження Наді Дорофєєвої, ТаблоID вирішив розібратися, з чого складається гардероб зірки та без яких речей її неможливо уявити.
МІШКУВАТИЙ СИЛУЕТ
Тендітну фігуру співачка часто підкреслює великими й громіздкими речами. Наприклад, мішкуваті джинси, оверсайз сорочки, багатошарові образи та великі футболки. Все це у поєднанні із довгими пасмами й тендітним нюдовим мейкапом (чи навіть його відсутністю) додає артистці шарму.
КРОПТОПИ
Зірка хоч і обожнює безформені силуети й “пацанський” вайб, але й посвітити пласким животом не відмовляється. Надя частенько обирає вкорочені топи, сорочки та футболки. Зокрема, і на сцені. Доповнити подібні луки виконавиця зазвичай намагається контрастними речами з попереднього пункту.
КЕПКИ
Скільки кепок у гардеробі Наді Дорофєєвої, знає тільки Надя Дорофєєва. Цей головний убір прекрасно поєднується з оверсайзом, який артистка носить майже постійно. Єдиною відмінністю від традиційного способу носити аксесуар – це козирком назад.
КОРОТКІ СПІДНИЦІ
Окремо в гардеробі Наді Дорофєєвої можна виділити спідниці. Ними співачка підкреслює свої стрункі ноги і додає до повсякденного стилю трохи жіночності.
МАСИВНЕ ВЗУТТЯ
Артистка - не велика прихильниця підборів взагалі. Проте коли таке трапляється, її частіше можна побачити на масивних громіздких платформах. Ще частіше зірка обирає кросівки та кеди, які добре поєднуються з усім її гардеробом.
Нагадаємо, Дорофєєва раніше відверто відповіла на питання, чи готова до материнства.
Хеллоу, мото
Стиль мотогонщиків - дуже популярний цьогоріч і Надя Дорофєєва про це знає.
Гардероб співачки впевнено поповнюється кросівками для перегонів, олімпійками з логотипами і потертими байкерськими куртками.
Футболки з принтами
Одна зі складових гардеробу Наді - футболки та майки з різноманітними принтами.
До речі, персоналізація - один з ключових трендів 2025.
Сукні babydoll
Для своїх сценічних образів та під романтичний настрій у повсякденні співачка обирає сукні babydoll. Вони підкреслюють витончену фігуру Наді та демонструють її стрункі довгі ноги.
Шкіряні речі
Без шкіряних речей важко уявити гардероб Наді Дорофєєвої. Це і ціла колекція курток, і штани, і спідниці. Словом, співачка полюбляє додавати у свій стиль перчинку.
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