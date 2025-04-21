Наді Дорофєєвій 35: топ речей, без яких неможливо уявити стиль зірки

Одна з найстильніших зірок українського шоубізу Надя Дорофєєва святкує 35-річчя.

Артистка дотримується свого власного стилю, як на сцені, так і в повсякденному житті, а в її арсеналі чимало оверсайзу, кроптопів та інших, на перший погляд, несумісних одежин.

З нагоди дня народження Наді Дорофєєвої, ТаблоID вирішив розібратися, з чого складається гардероб зірки та без яких речей її неможливо уявити.

МІШКУВАТИЙ СИЛУЕТ

Тендітну фігуру співачка часто підкреслює великими й громіздкими речами. Наприклад, мішкуваті джинси, оверсайз сорочки, багатошарові образи та великі футболки. Все це у поєднанні із довгими пасмами й тендітним нюдовим мейкапом (чи навіть його відсутністю) додає артистці шарму.

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Співачка повсякдень обожнює речі в стилі оверсайз фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Надя та оверсайз – створені одне для одного фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва не має обмежень щодо кольорової гами і сміливо поєднує різні відтінки фото з Instagram Наді Дорофєєвої

КРОПТОПИ

Зірка хоч і обожнює безформені силуети й “пацанський” вайб, але й посвітити пласким животом не відмовляється. Надя частенько обирає вкорочені топи, сорочки та футболки. Зокрема, і на сцені. Доповнити подібні луки виконавиця зазвичай намагається контрастними речами з попереднього пункту.

Зірка обирає кроптопи як для виходу на сцену, так і повсякдень фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Надя полюбляє світити пресом фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Щоб розбавити оверсайз-образи зірка обирає кроптопи фото з Instagram Наді Дорофєєвої

КЕПКИ

Скільки кепок у гардеробі Наді Дорофєєвої, знає тільки Надя Дорофєєва. Цей головний убір прекрасно поєднується з оверсайзом, який артистка носить майже постійно. Єдиною відмінністю від традиційного способу носити аксесуар – це козирком назад.

В гардеробі Дорофєєвої присутні яскраві кепки фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Зірка найчастіше носить кепки козирком назад фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Хто сказав, що тотал-луки не можна скласти з кепками? фото з Instagram Наді Дорофєєвої

КОРОТКІ СПІДНИЦІ

Окремо в гардеробі Наді Дорофєєвої можна виділити спідниці. Ними співачка підкреслює свої стрункі ноги і додає до повсякденного стилю трохи жіночності.



Є в гардеробі Наді Дорофєєвої і мініспіднички фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Надя та її довгі ноги полюбляють позувати в міні фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва рідко носить обтислі спіднички, частіше обираючи "шкільні" моделі фото з Instagram Наді Дорофєєвої

МАСИВНЕ ВЗУТТЯ

Артистка - не велика прихильниця підборів взагалі. Проте коли таке трапляється, її частіше можна побачити на масивних громіздких платформах. Ще частіше зірка обирає кросівки та кеди, які добре поєднуються з усім її гардеробом.



Артистці комфорт важливіше зовнішнього вигляду фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Вибір Наді – масивне взуття фото з Instagram Наді Дорофєєвої

На сцені зірка теж надає перевагу зручному взуттю фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Дорофєєва раніше відверто відповіла на питання, чи готова до материнства.

Хеллоу, мото

Стиль мотогонщиків - дуже популярний цьогоріч і Надя Дорофєєва про це знає.

Гардероб співачки впевнено поповнюється кросівками для перегонів, олімпійками з логотипами і потертими байкерськими куртками.

Стиль мото личить Наді Фото з Instagram

Надя задає тренди в Україні Фото @maanamman

Надя любить додавати у свій стиль яскраві елементи Фото @xodaniichGaffer

Футболки з принтами

Одна зі складових гардеробу Наді - футболки та майки з різноманітними принтами.

До речі, персоналізація - один з ключових трендів 2025.

Надя частенько носить футболки з принтами Фото з Instagram

Принт + оверсайз - це про Дорофєєву Фото з Instagram

Написи на футболках - частина стилю співачки Фото з Instagram

Сукні babydoll

Для своїх сценічних образів та під романтичний настрій у повсякденні співачка обирає сукні babydoll. Вони підкреслюють витончену фігуру Наді та демонструють її стрункі довгі ноги.

Надя не може не додати до жіночного образу трошки бунтарства Фото з Instagram

Співачка любить носити кокетливі сукні Фото з Instagram

Чому б не демонструвати таки довгі ноги? Фото з Instagram

Шкіряні речі

Без шкіряних речей важко уявити гардероб Наді Дорофєєвої. Це і ціла колекція курток, і штани, і спідниці. Словом, співачка полюбляє додавати у свій стиль перчинку.

Тотал лук зі шкіряними речами від Наді Фото з Instagram

В арсеналі Дорофєєвої є навіть шкіряний ліф Фото @orlovaphotographer