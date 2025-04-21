Наді Дорофєєвій 35: топ речей, без яких неможливо уявити стиль зірки

Анастасія Добрянська - 21 квітня, 13:00

Одна з найстильніших зірок українського шоубізу Надя Дорофєєва святкує 35-річчя.

Артистка дотримується свого власного стилю, як на сцені, так і в повсякденному житті, а в її арсеналі чимало оверсайзу, кроптопів та інших, на перший погляд, несумісних одежин.

З нагоди дня народження Наді Дорофєєвої, ТаблоID вирішив розібратися, з чого складається гардероб зірки та без яких речей її неможливо уявити.

МІШКУВАТИЙ СИЛУЕТ

Тендітну фігуру співачка часто підкреслює великими й громіздкими речами. Наприклад, мішкуваті джинси, оверсайз сорочки, багатошарові образи та великі футболки. Все це у поєднанні із довгими пасмами й тендітним нюдовим мейкапом (чи навіть його відсутністю) додає артистці шарму.


Співачка повсякдень обожнює речі в стилі оверсайз

Співачка повсякдень обожнює речі в стилі оверсайз

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Надя та оверсайз – створені одне для одного

Надя та оверсайз – створені одне для одного

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Дорофєєва не має обмежень щодо кольорової гами і сміливо поєднує різні відтінки

Дорофєєва не має обмежень щодо кольорової гами і сміливо поєднує різні відтінки

фото з Instagram Наді Дорофєєвої

КРОПТОПИ

Зірка хоч і обожнює безформені силуети й “пацанський” вайб, але й посвітити пласким животом не відмовляється. Надя частенько обирає вкорочені топи, сорочки та футболки. Зокрема, і на сцені. Доповнити подібні луки виконавиця зазвичай намагається контрастними речами з попереднього пункту.

Зірка обирає кроптопи як для виходу на сцену, так і повсякдень

Зірка обирає кроптопи як для виходу на сцену, так і повсякдень

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Надя полюбляє світити пресом

Надя полюбляє світити пресом

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Щоб розбавити оверсайз-образи зірка обирає кроптопи

Щоб розбавити оверсайз-образи зірка обирає кроптопи

фото з Instagram Наді Дорофєєвої

КЕПКИ

Скільки кепок у гардеробі Наді Дорофєєвої, знає тільки Надя Дорофєєва. Цей головний убір прекрасно поєднується з оверсайзом, який артистка носить майже постійно. Єдиною відмінністю від традиційного способу носити аксесуар – це козирком назад.

В гардеробі Дорофєєвої присутні яскраві кепки

В гардеробі Дорофєєвої присутні яскраві кепки

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Зірка найчастіше носить кепки козирком назад

Зірка найчастіше носить кепки козирком назад

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Хто сказав, що тотал-луки не можна скласти з кепками?

Хто сказав, що тотал-луки не можна скласти з кепками?

фото з Instagram Наді Дорофєєвої

КОРОТКІ СПІДНИЦІ

Окремо в гардеробі Наді Дорофєєвої можна виділити спідниці. Ними співачка підкреслює свої стрункі ноги і додає до повсякденного стилю трохи жіночності.

Є в гардеробі Наді Дорофєєвої і мініспіднички

Є в гардеробі Наді Дорофєєвої і мініспіднички

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Надя та її довгі ноги полюбляють позувати в міні

Надя та її довгі ноги полюбляють позувати в міні

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Дорофєєва рідко носить обтислі спіднички, частіше обираючи шкільні моделі

Дорофєєва рідко носить обтислі спіднички, частіше обираючи "шкільні" моделі

фото з Instagram Наді Дорофєєвої

МАСИВНЕ ВЗУТТЯ

Артистка - не велика прихильниця підборів взагалі. Проте коли таке трапляється, її частіше можна побачити на масивних громіздких платформах. Ще частіше зірка обирає кросівки та кеди, які добре поєднуються з усім її гардеробом.

Артистці комфорт важливіше зовнішнього вигляду

Артистці комфорт важливіше зовнішнього вигляду

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
Вибір Наді – масивне взуття

Вибір Наді – масивне взуття

фото з Instagram Наді Дорофєєвої
На сцені зірка теж надає перевагу зручному взуттю

На сцені зірка теж надає перевагу зручному взуттю

фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Дорофєєва раніше відверто відповіла на питання, чи готова до материнства.

Хеллоу, мото

Стиль мотогонщиків - дуже популярний цьогоріч і Надя Дорофєєва про це знає. 

Гардероб співачки впевнено поповнюється кросівками для перегонів, олімпійками з логотипами і потертими байкерськими куртками.

Надя Дорофєєва стиль

Стиль мото личить Наді

Фото з Instagram
Співачка Надя Дорофєєва стиль

Надя задає тренди в Україні

Фото @maanamman
Надя Дорофєєва одяг

Надя любить додавати у свій стиль яскраві елементи

Фото @xodaniichGaffer

Футболки з принтами

Одна зі складових гардеробу Наді - футболки та майки з різноманітними принтами

До речі, персоналізація - один з ключових трендів 2025. 

Образ Надя Дорофєєва

Надя частенько носить футболки з принтами

Фото з Instagram
Лук Надя Дорофєєва

Принт + оверсайз - це про Дорофєєву

Фото з Instagram
Фото Надя Дорофєєва
Написи на футболках - частина стилю співачки
Фото з Instagram

Сукні babydoll

Для своїх сценічних образів та під романтичний настрій у повсякденні співачка обирає сукні babydoll. Вони підкреслюють витончену фігуру Наді та демонструють її стрункі довгі ноги. 

Сценічний образ Наді Дорофєєвої

Надя не може не додати до жіночного образу трошки бунтарства

Фото з Instagram
Сукні Наді Дорофєєвої

Співачка любить носити кокетливі сукні

Фото з Instagram
Надя Дорофєєва у короткій сукні

Чому б не демонструвати таки довгі ноги?

Фото з Instagram

Шкіряні речі

Без шкіряних речей важко уявити гардероб Наді Дорофєєвої. Це і ціла колекція курток, і штани, і спідниці. Словом, співачка полюбляє додавати у свій стиль перчинку.

Шкіряний образ Надя Дорофєєва

Тотал лук зі шкіряними речами від Наді

Фото з Instagram
Фотосесія Надя Дорофєєва

В арсеналі Дорофєєвої є навіть шкіряний ліф

Фото @orlovaphotographer
Надя Дорофєєва образ

Куди ж без високих шкіряних чоботів

Фото з Instagram
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