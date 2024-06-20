54-річна Кемпбелл у золотому міні з зухвалим декольте підкорила модну вечірку у Лондоні. Фото
54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл ніколи не втрачає можливість продемонструвати свою розкішну фігуру, над якою пильно працює у спортзалі.
Зокрема, для модного івенту від бренду Boss одна з найпопулярніших манекенниць 90-х обрала золоте міні, зроблене з крупних паєток. Вбрання із глибоким декольте одночасно підкреслило ніжки красуні та бюст.
Як відомо, Кемпбелл нещодавно привідкрила завісу материнства. Зірка підтвердила, що донечка і син були народженні сурогатними мамами. Вона також розказала, як це змінило її особисте життя.
Нагадаємо, раніше Наомі закидали роман із саудівським продюсером. Однак згодом інсайдер, близький до моделі, розповів, які насправді стосунки їх повʼязують.
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