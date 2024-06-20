54-річна Кемпбелл у золотому міні з зухвалим декольте підкорила модну вечірку у Лондоні. Фото

54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл ніколи не втрачає можливість продемонструвати свою розкішну фігуру, над якою пильно працює у спортзалі.

Зокрема, для модного івенту від бренду Boss одна з найпопулярніших манекенниць 90-х обрала золоте міні, зроблене з крупних паєток. Вбрання із глибоким декольте одночасно підкреслило ніжки красуні та бюст.

54-річна Наомі похизувалася стрункою фігурою фото GETTY IMAGES

Як відомо, Кемпбелл нещодавно привідкрила завісу материнства. Зірка підтвердила, що донечка і син були народженні сурогатними мамами. Вона також розказала, як це змінило її особисте життя.

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Нагадаємо, раніше Наомі закидали роман із саудівським продюсером. Однак згодом інсайдер, близький до моделі, розповів, які насправді стосунки їх повʼязують.