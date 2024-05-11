53-річна Кемпбелл показала рідкісні фото з двома дітьми на тлі заходу сонця

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл показала прихильникам милі фото зі своїми дітьми на тлі заходу сонця. Вона досі приховує імена та обличчя своїх малюків.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На знімках Наомі стоїть з дітьми спиною до камери. На руках вона тримає сина, а поряд стоїть її донька. Вони спостерігають за заходом сонця над морем.

Супермодель була у напівпрозорій накидці з незвичним принтом, а свою донечку вона одягнула у рожеву сукню.

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Фото з Instagram Наомі Кемпбелл

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Супермодель прикриває обличчя маленького сина

Як відомо, дітей для Кемпбелл виносила сурогатна мати. Зараз її доньці 2 роки, а сину - сім місяців.

Нагадаємо, в одному із інтерв'ю Наомі розповідала, як змінилося її життя після появи дітей.