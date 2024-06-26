Шик vs зручність: Кемпбелл у Парижі вигуляла сріблястий лук Chanel із підборами та кросами. Фото

Супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала, як шик іноді конкурує зі зручністю і остання перемагає.

54-річна зірка вигуляла у Парижі один і той самий лук з різним взуттям.

Спочатку вона з'явилася на показі Chanel у сріблястому костюмі від цього ж бренду та чорних туфлях на підборах. І хоча підбори Наомі були не дуже високі, після шоу вона змінила їх на комфортні кросівки Nike.

Спочатку Наомі сходила на підборах на модний показ бренду Chanel Фото Getty Images

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Свій сяючий образ модель доповнила темними окулярами, масивними сережками від Chanel, а волосся зібрала у хвіст, який теж прикрасила невеличкою брошкою у формі серця.

А потім супермодель перевзулася у найки Фото Getty Images

До слова, останнім часом Кемпбелл полюбилися блискучі образи. Нещодавно вона засвітилася на модній вечірці в Лондоні у золотому міні з визивним декольте.

Нагадаємо, 54-річна Наомі - мати двох дітей, яких їй народила сурогатна матір. І супермодель нещодавно зізналася, що щаслива бути мамою-одиначкою.