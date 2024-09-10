Наречена Безоса підкреслила ласі форми сукнею з мереживних троянд і зі шлейфом. Фото

Тетяна Сухачова 10 вересня, 16:30

54-річна наречена американського мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес обожнює ефектні образи та розкішні вбрання. Одне з таких вона днями обрала для появи на благодійному івенті.

Кілька кадрів у зухвалій напівпрозорій сукні з великою кількістю квітів та довгим шлейфом Санчес виклала до свого Instagram.

Лорен Санчес

Вбрання підкреслило форми жінки та акцентувало увагу на її плечах

фото з Instagram Лорен Санчес
Наречена Безоса Лорен Санчес

Наречена Джеффа Безоса полюбляє хизуватися вишуканими образами

фото з instagram Лорен Санчес

Наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес
фото з instagram Лорен Санчес

До речі, улюблений колір Лорен – червоний. У ньому наречена мільярдера часто з’являється на парадних хідниках, а на один зі своїх днів народження навіть обрала його у якості дрескоду.

Нагадаємо, Санчес раніше вигулювала шкіряну сукню із принтом троянди.

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