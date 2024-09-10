Наречена Безоса підкреслила ласі форми сукнею з мереживних троянд і зі шлейфом. Фото

54-річна наречена американського мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес обожнює ефектні образи та розкішні вбрання. Одне з таких вона днями обрала для появи на благодійному івенті.

Кілька кадрів у зухвалій напівпрозорій сукні з великою кількістю квітів та довгим шлейфом Санчес виклала до свого Instagram.

Вбрання підкреслило форми жінки та акцентувало увагу на її плечах фото з Instagram Лорен Санчес

Наречена Джеффа Безоса полюбляє хизуватися вишуканими образами фото з instagram Лорен Санчес

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фото з instagram Лорен Санчес

До речі, улюблений колір Лорен – червоний. У ньому наречена мільярдера часто з’являється на парадних хідниках, а на один зі своїх днів народження навіть обрала його у якості дрескоду.

Нагадаємо, Санчес раніше вигулювала шкіряну сукню із принтом троянди.