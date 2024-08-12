Наречена Безоса покатала Блума на гелікоптері, а він з нього вистрибнув. Відео
Наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес має за плечима не лише кар’єру журналістки. 54-річна світська левиця може похизуватися вмінням керувати вертольотом.
На своїй сторінці в Instagram вона показала, як бувши за штурвалом гелікоптера, політала у компанії друзів.
Зокрема, серед них був і актор Орландо Блум. Компанія, яка відпочивала на острові Сардинія, вирішила стрибнути з парашутом, відео чого з’явилося як у Лорен, так і в Орландо на сторінці в Instagram.
"Здається, ви можете назвати мене гелікоптерною мамою", – написала Санчез під постом.
Як відомо, Блум великий поціновувач екстриму. Актор часто сам виконує всі свої трюки у кіно та професійно займається серфінгом.
Нагадаємо, ще один прихильник адреналіну – актор Том Круз. Той знаний як один з найбільших шибайголів Голлівуду. Наприклад, на зйомках "Місії нездійсненної" Том запросто може самотужки виконувати трюки на потязі, що рухається.