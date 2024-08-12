Наречена Безоса покатала Блума на гелікоптері, а він з нього вистрибнув. Відео

Наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес має за плечима не лише кар’єру журналістки. 54-річна світська левиця може похизуватися вмінням керувати вертольотом.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як бувши за штурвалом гелікоптера, політала у компанії друзів.

Зокрема, серед них був і актор Орландо Блум. Компанія, яка відпочивала на острові Сардинія, вирішила стрибнути з парашутом, відео чого з’явилося як у Лорен, так і в Орландо на сторінці в Instagram.

"Здається, ви можете назвати мене гелікоптерною мамою", – написала Санчез під постом.

Лорен підкинула друзів у небо, а ті стрибали з парашутом скрін з Instagram

Орландо Блум у помаранчевій футболці та шоломі готується до стрибка скрін з instagram

Власне, сам стрибок скрін з instagram

Актор опублікував ефектний кадр у своєму Instagram фото з instagram Орландо Блума

Санчес у центрі та Блум в помаранчерій футболці фото з instagram орландо блума

Як відомо, Блум великий поціновувач екстриму. Актор часто сам виконує всі свої трюки у кіно та професійно займається серфінгом.

Нагадаємо, ще один прихильник адреналіну – актор Том Круз. Той знаний як один з найбільших шибайголів Голлівуду. Наприклад, на зйомках "Місії нездійсненної" Том запросто може самотужки виконувати трюки на потязі, що рухається.