Наречена Безоса в обтислій сукні з ружею посвітила пишним бюстом та притулилась до Лонгорії на вечірці

Наречена засновника Amazon Джеффа Безоса, 54-річна Лорен Санчес днями побувала на вечірці благодійної організації This Is About Humanity у Лос-Анджелесі.

Коханого з нею не було, але, судячи з фото, наприклад, із того, що вони сміються і обіймаються з актрисою Євою Лонгорією, Лорен не дуже сумувала.

Єва і Лорен - подружки?

Як повідомляє Page Six, Санчес для івенту вбралася в сукню з цьогорічної колекції Alexander McQueen. Коштує така 3500 доларів.

Як відомо, майбутня дружина мультимільярдера, хоч і може собі дозволити найдорожчі лахи світу - жіночка практична та заощадлива. Наприклад, у її пляжному гардеробі є бікіні за 54 долари.