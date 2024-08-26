Наречена Безоса в обтислій сукні з ружею посвітила пишним бюстом та притулилась до Лонгорії на вечірці
Наречена засновника Amazon Джеффа Безоса, 54-річна Лорен Санчес днями побувала на вечірці благодійної організації This Is About Humanity у Лос-Анджелесі.
Коханого з нею не було, але, судячи з фото, наприклад, із того, що вони сміються і обіймаються з актрисою Євою Лонгорією, Лорен не дуже сумувала.
Як повідомляє Page Six, Санчес для івенту вбралася в сукню з цьогорічної колекції Alexander McQueen. Коштує така 3500 доларів.
Як відомо, майбутня дружина мультимільярдера, хоч і може собі дозволити найдорожчі лахи світу - жіночка практична та заощадлива. Наприклад, у її пляжному гардеробі є бікіні за 54 долари.
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